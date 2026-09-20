Vinicius va plomber le Real jusqu'en 2032

Défait sur la pelouse de l’Atlético lors du derby de Madrid ce dimanche (1-2), le Real de José Mourinho n’a pas vraiment pu compter sur le talent de Vinicius, toujours aussi neutre depuis le début de la saison…

Un temps annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Vinicius aurait pu donner un nouvel élan à sa carrière en signant à Arsenal, sachant que le finaliste de la dernière Ligue des Champions voulait recruter le Brésilien à prix d’or. Mais au final, à l’issue de longues négociations, l'attaquant de 26 ans a finalement réussi à faire craquer Florentino Perez, qui lui a offert un contrat XXL jusqu’en 2032. Et pour le moment, le président du Real n’a pas vraiment été récompensé de ses efforts financiers, vu que l’ancien de Flamengo ne réalise pas le début de saison rêvé.

Déjà à la peine lors des dernières sorties du Real, Vinicius a traîné sa peine contre l’Atlético ce dimanche. Aligné sur le côté gauche de l’attaque par José Mourinho, le Brésilien n’a rien réussi (0 tir cadré, 0 occasion créée, 7 pertes de balles et 4 duels perdus). Une prestation jugée catastrophique par tous les suiveurs du Real, et notamment par Romain Molina , pour qui la prolongation de Vinicius reste une grosse erreur pour le Real Madrid

« En termes de business, c'est un massacre un tel contrat »

« Dire que le Real Madrid a prolongé Vinicius jusqu'en 2032 avec un salaire net d'environ 15 millions (sans compter les diverses primes) alors que le joueur a un déclin physique (observé en interne) depuis plus d'un an. Soit le club était sûr de pouvoir inverser cette tendance et d'avoir à nouveau le Brésilien au maximum de ses qualités athlétiques, soit la direction vit dans un monde parallèle, soit Juni Calafat & ses amis de Roc Nation font ce qu'ils veulent. En termes de business, c'est un massacre un tel contrat », a balancé, sur son compte X, le journaliste, qui estime que Vinicius mériterait de faire un tour sur le banc des remplaçants pour donner une chance à Yan Diomandé.