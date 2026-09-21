Koundé au PSG, le Barça perd la bataille

Koundé au PSG, le Barça perd la bataille

PSG21 sept. , 12:40
parHadrien Rivayrand
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Le PSG pourrait se montrer actif dans les prochaines semaines pour renforcer son équipe. Jules Koundé intéresse le club de la capitale, même si ce dernier ne veut pas faire de folies pour le Français.
Le Paris Saint-Germain possède un effectif de très grande qualité, mais certains postes paraissent encore un peu maigres en profondeur. On peut citer, par exemple, le poste de latéral droit. En l'absence d'Achraf Hakimi, des milieux de terrain sont obligés de dépanner, à l'image de Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou encore Joao Neves. Raison pour laquelle le PSG ne dira pas non à la possibilité de récupérer une doublure fiable pour le Marocain. Le profil de Jules Koundé plaît toujours aux champions d'Europe. Mais Luis Enrique ne veut pas faire de folies pour signer l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

Koundé au PSG, ce n'est pas si simple 

Selon les informations d'El Nacional, les pensionnaires du Parc des Princes ne veulent pas mettre plus de 35 millions d'euros pour s'attacher les services de Koundé. Même son de cloche du côté de Manchester United, autre club intéressé par le latéral. Le Barça, qui est ouvert à une vente du Français, écoutera les propositions qui lui seront prochainement faites. Initialement, les Catalans espéraient obtenir un montant de 50 millions d'euros pour Koundé. Le joueur a récemment perdu du poids au Barça et un départ est dans les tuyaux. À lui de faire le meilleur choix pour la suite de sa carrière.

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Cet hiver, pas mal de choses pourraient se passer à son sujet lors du mercato. Une arrivée au PSG pourrait le séduire, même s'il sera attentif au rôle qui lui sera donné. Jules Koundé va, en attendant, pouvoir faire un petit break avec le Barça puisqu'il sera présent avec l'équipe de France pour le début de la Ligue des Nations.
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Letextier, Tuprin, meilleurs arbitres français.... ça fait peur. Par chance Frappart est partie

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Pourtant il a mis un paquet de sous ...le problème c est plus Longoria benatia...je pense .. 700 bar quand meme .

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Belle recrue ce f torres !!!

OL : Fonseca fait un immense cadeau à ses joueurs

On peut tres bien faire de mauvais choix et d'autres bons .. J'ai tjs dis qu'il preparait bien ses mecs qu'il avait un bon plan de jeu tactique meme si ses compos sont parfois compliquées a comprendre .. son vrai probleme c'est quand le match ne va pas dans son sens .. les changements sont identiques quand tout va bien et quand tout va mal et sa lecture de match est mauvaise .. ca n'enleve pas son merite dans certaines situation et les resulats catastrophique dans d'autres situations ... La vie n'est pas soit toute noir ou toute blanche mon petit sergio ...

OL-Rennes arrêté, la LFP accusée de s'acharner sur Lyon

Doug, je ne vois pas comment arrêter un match pour des chants avant et après le match. Tu arrêtes un match sur des chants pendant le match... Si pendant le match il n'y a pas de chants, il n'y aura aucune raison d’arrêter le match à Paris.

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