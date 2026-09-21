Koundé au PSG, le Barça perd la bataille

Le PSG pourrait se montrer actif dans les prochaines semaines pour renforcer son équipe. Jules Koundé intéresse le club de la capitale, même si ce dernier ne veut pas faire de folies pour le Français.

Le Paris Saint-Germain possède un effectif de très grande qualité, mais certains postes paraissent encore un peu maigres en profondeur. On peut citer, par exemple, le poste de latéral droit. En l'absence d'Achraf Hakimi, des milieux de terrain sont obligés de dépanner, à l'image de Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou encore Joao Neves. Raison pour laquelle le PSG ne dira pas non à la possibilité de récupérer une doublure fiable pour le Marocain. Le profil de Jules Koundé plaît toujours aux champions d'Europe. Mais Luis Enrique ne veut pas faire de folies pour signer l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

Koundé au PSG, ce n'est pas si simple

Selon les informations d'El Nacional, les pensionnaires du Parc des Princes ne veulent pas mettre plus de 35 millions d'euros pour s'attacher les services de Koundé. Même son de cloche du côté de Manchester United, autre club intéressé par le latéral. Le Barça, qui est ouvert à une vente du Français, écoutera les propositions qui lui seront prochainement faites. Initialement, les Catalans espéraient obtenir un montant de 50 millions d'euros pour Koundé. Le joueur a récemment perdu du poids au Barça et un départ est dans les tuyaux. À lui de faire le meilleur choix pour la suite de sa carrière.