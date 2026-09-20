L’élu Mbappé se fait démonter après la défaite du Real

Kylian Mbappé a disparu des radars à l'occasion du derby face à l'Atlético, et ne devrait pas tant parler du Ballon d'Or selon Walid Acherchour.

En retard sur le FC Barcelone, le Real Madrid a vu l’Atlético de Madrid lui passer devant ce dimanche à la faveur de la victoire des Colchoneros dans le derby (2-1). Apathiques offensivement, les Madrilènes n’ont jamais trouvé la solution. Kylian Mbappé a été peu en vue, et c’est finalement Yan Diomandé, entré à la place de Vinicus, qui a mis le feu et a failli faire revenir au score les Merengue.

Une vraie claque aux yeux de Walid Acherchour, sans pitié avec le kid de Bondy, très vindicatif sur ses ambitions personnelles ces derniers jours, mais bien moins présent sur le terrain aux yeux du consultant. Face à l’Atlético, le Français a tiré une fois au but, mais tout s’est fait loin du but adverse, avec notamment un expected goal de 0,02 par exemple.

« Le match de l’élu quand on compare avec l’entrée pleine de personnalité de Yan Diomande à 10 contre 11 dans ce contexte, faut se cacher rapidement et rentrer à la maison. Et puis si on pouvait se calmer sur la com’ du ballon d’or pendant la trêve, c’est mieux aussi », a livré Walid Acherchour, pour qui Mbappé ne termine pas cette première partie de saison sur une bonne note, même si son bilan au niveau des buts marqués est une nouvelle fois remarquable. L’ancien du PSG a marqué huit buts en huit matchs, tout simplement.