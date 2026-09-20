L’élu Mbappé se fait démonter après la défaite du Real

Malheureusement c'est un trophée individuel. Donc ça n'a pas de sens.
Non... il ne s'autoproclame pas l'élu.... ce sont les médias qui ont sorti le mot de son contexte. Mais comme vous ne réfléchissez pas ici et que vous y allez la tête la première !... voilà ce qui arrive.
C'est plutôt à Vinicius que le Real dira stop.
Il gagne rien avec le réal !! Et ca va durer jusqu'au moment que le real dira stop
Et oui, le rêve est permis. L'OM va rencontrer soit disant des équipes moins fortes mais qui a ce jour sont devant. On sera aux premières loges pour commenter et établir des constats.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
Loading
❌ Kylian Mbappé vs. Atlético Madrid: • 0 goals • 0 assists • 0 shots on target • 0 key passes • 6/11 duels won
Le match de l’élu quand on compare avec l’entrée pleine de personnalité de Yan Diomande à 10 contre 11 dans ce contexte, faut se cacher rapidement et rentrer à la maison. Et puis si on pouvait se calmer sur la com’ du ballon d’or pendant la trêve, c’est mieux aussi.