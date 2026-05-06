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Kylian Mbappé

Real : Kylian Mbappé à Liverpool, premier contact établi

Kylian Mbappé06 mai , 18:00
parQuentin Mallet
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De plus en plus critiqué pour son manque d'implication sur le terrain au Real Madrid, Kylian Mbappé fait logiquement l'objet de spéculations sur son avenir, alors que Liverpool a pris des renseignements sur la superstar tricolore.
Tensions à la Maison Blanche. Touché aux ischio-jambiers lors du déplacement en Andalousie pour y affronter le Real Bétis, Kylian Mbappé a vécu une phase de convalescence particulièrement mouvementée. Si son processus de récupération a été très suivi par le Real Madrid, dont le staff médical avait organisé un protocole strict, ses vacances en Sardaigne avec sa compagne Ester Exposito n'ont pas été très bien reçues du côté de Madrid.
Que ce soit les supporters, à travers une pétition massivement signée implorant son départ, ou en interne alors que plusieurs joueurs s'agacent de son manque d'efforts défensifs en match, la posture de Kylian Mbappé à Chamartin est de plus en plus fragilisée. A tel point que des premières rumeurs sur un hypothétique point de chute font déjà surface.

Kylian Mbappé, vers un départ de Madrid ?

Et selon les informations de Fichajes, Liverpool est récemment venu aux renseignements pour en savoir un peu plus sur la disponibilité de Kylian Mbappé. Les Reds comptent profiter du contexte très tendu entre l'ancien Parisien et la sphère madrilène pour commencer à placer leurs pions. Le média espagnol affirme que le champion d'Angleterre en titre a déjà manifesté son intérêt pour le joueur, comme il l'avait fait par le passé avant qu'il ne finisse par signer à Madrid. Si des négociations paraissaient autrefois invraisemblables, la conjoncture actuelle laisse penser qu'un départ est possible cet été.
Reste à savoir quelle est la volonté de l'intéressé. Signer au Real Madrid était le rêve de Kylian Mbappé. Il y a donc peu de chances qu'il force un départ. Mais si du côté de la direction, on estime que sa présence au sein du club nuit à la progression de l'effectif dans sa quête de titres majeurs, peut-être que l'idylle finira par s'arrêter…

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Daniel... Oui un jour tous les clubs finissent par perdre... Si le concept c'est de dire qu'un jour un mec va mourir mais de pas savoir quand et de se gargariser de cette prévision se réalise... Ca confine au ridicule 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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