Real : Mbappé simule, la sale accusation

Actuellement blessé, Kylian Mbappé était en Sardaigne ce week-end. Une escapade amoureuse qui n'a pas plu du tout à Madrid. Le Français est sévèrement critiqué en interne, certains remettant même en cause sa blessure.

Star du Real Madrid et nouveau visage du club depuis 2 ans, Kylian Mbappé est tombé de son piédestal ces derniers jours. L'attaquant français déchaîne un flot de critiques à son encontre après son comportement du week-end dernier. Pendant que son équipe était opposée à l'Espanyol Barcelone en Liga , le capitaine des Bleus était en Sardaigne avec sa nouvelle compagne. Une escapade amoureuse très mal vue alors que le Real est proche de vivre une saison blanche et que le Clasico est programmé le week-end prochain.

Mbappé sème le doute au Real Madrid

Supporters madrilènes et journalistes s'en prennent violemment à Kylian Mbappé. On réclame son transfert l'été prochain quand les plus mesurés exigent simplement une sanction du club à son encontre. La gestion du physique de Mbappé cristallise les tensions en interne en tout cas. On estime que le Français ne gère pas sa récupération de manière optimale avec ce voyage. Selon l'insider Jorge Picon sur X, des membres du club jugent même que l'attaquant simule sa blessure aux ischio-jambiers.

Ces détracteurs pensent que Mbappé fuit les Merengue en cette fin de saison difficile sur le plan sportif et se réserve surtout pour le Mondial 2026. Une impression renforcée par les très nombreux déplacements à l'étranger du joueur, avec en point d'orgue sa sortie polémique en Suède en octobre 2024. La défiance au sein des deux camps (le joueur et le club) est désormais au maximum, d'autant que les blessures subies par l'ancien parisien ont été nombreuses ces derniers mois.