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Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

Kylian Mbappé04 mai , 19:00
parHadrien Rivayrand
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Le Real Madrid va boucler une saison blanche et, forcément, la grogne est importante dans la capitale espagnole. Certains vont même jusqu’à réclamer le départ de Kylian Mbappé.
Le Real Madrid va conclure une nouvelle saison sans titre majeur et, forcément, cela fait tache pour les fans et observateurs du club merengue. L’arrivée de Kylian Mbappé n’a, pour le moment, pas porté ses fruits, loin de là. Le Real Madrid ne domine plus ni la Ligue des champions ni la Liga. Cet été, il se murmure que la Casa Blanca prépare une petite révolution. Alors que Vinícius Jr n’a pas encore prolongé, le Brésilien devrait finalement rester. Une bonne nouvelle pour ses soutiens, qui aimeraient plus voir le club se séparer de… Kylian Mbappé.

Mbappé déjà sur le départ à Madrid ? 

Ces dernières heures, sur X, certains insiders ont notamment affirmé que le Real Madrid chercherait déjà une porte de sortie pour l’ancien joueur du PSG. C’est dans ce contexte que Pepe Álvarez, socio du Real Madrid, a ajouté : « Certains veulent déplacer l’arbre, nous verrons s’ils y parviennent ».
Encore sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2029, Mbappé ne sera pas simple à déloger. Son salaire mirobolant constitue également un frein pour les clubs éventuellement intéressés. En dehors de l’Arabie saoudite, il est difficile d’imaginer une destination crédible capable de s’aligner sur un tel dossier.

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Reste aussi à connaître l’état d’esprit actuel de l’international français. Les critiques se multiplient et la situation n’est pas simple à gérer. Son objectif immédiat sera de retrouver de la confiance avec le Real Madrid avant de disputer une Coupe du monde importante avec l’équipe de France, afin de rassurer sur son niveau et ses ambitions.
Ensuite viendra le moment de souffler et de faire le point après une saison particulièrement éprouvante sous les couleurs du Real Madrid.
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Derniers commentaires

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

Meme Lepaul en 9 serait meilleur et j'assume !

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

je le vois meme pas sur le banc, la suceuse DD doit s'inspirer du PSG et du Real et construire sans lui ! entre Dembele, Olise, Doué, Barcola, Cherki, on a largement de quoi faire sans lui et faire MIEUX

L'OM dirigé par « des réseaux extra-sportifs », McCourt sous influence

En attendant Zeroual et ses potes vous ont bien prévenu. Vous avez préféré suivre votre demi Dieu Don Pablo qui a semé pendant 5 ans ce que vous recoltez aujourd'hui.

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

Déjà en équipe de France a part ailier gauche je le vois pas titulaire. Démbélé et olise passe devant.

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

le pire c'est que moi je le vois a Liverpool, ca fait 1 mois environ que j'en parle a mon entourage, c'est une take que j'ai Pk ? 1) c'est le club préféré de sa mere parait il, j'avais lu un article ya 3 ou 4 ans qui disait ca 2) a Liverpool il serait la Superstar car ya pas vraiment de superstar la bas ni de réel concurrent a ses postes 3) comme c'est un bourbier en ce moment la bas ca pourra pas etre pire avec lui et donc reconstruire autour de lui 4) il peuvent payer 5) il me semble qu'ils l'avaient deja approcher quand il était chez nous Bref on verra ! Edit : j'ai trouvé mes sources, The télégraph Mai 2022, il avait dit "on a un peu parlé avec Liverpool mais pas trop, je leur ai parlé parce que c'est le club préféré de ma mere, ma mere adore liverpool, je ne sais pas pk il faudra lui demander"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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