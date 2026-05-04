Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

Le Real Madrid va boucler une saison blanche et, forcément, la grogne est importante dans la capitale espagnole. Certains vont même jusqu’à réclamer le départ de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid va conclure une nouvelle saison sans titre majeur et, forcément, cela fait tache pour les fans et observateurs du club merengue. L’arrivée de Kylian Mbappé n’a, pour le moment, pas porté ses fruits, loin de là. Le Real Madrid ne domine plus ni la Ligue des champions ni la Liga. Cet été, il se murmure que la Casa Blanca prépare une petite révolution. Alors que Vinícius Jr n’a pas encore prolongé, le Brésilien devrait finalement rester. Une bonne nouvelle pour ses soutiens, qui aimeraient plus voir le club se séparer de… Kylian Mbappé.

Mbappé déjà sur le départ à Madrid ?

Ces dernières heures, sur X, certains insiders ont notamment affirmé que le Real Madrid chercherait déjà une porte de sortie pour l’ancien joueur du PSG. C’est dans ce contexte que Pepe Álvarez, socio du Real Madrid, a ajouté : « Certains veulent déplacer l’arbre, nous verrons s’ils y parviennent ».

Encore sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2029, Mbappé ne sera pas simple à déloger. Son salaire mirobolant constitue également un frein pour les clubs éventuellement intéressés. En dehors de l’Arabie saoudite, il est difficile d’imaginer une destination crédible capable de s’aligner sur un tel dossier.

Reste aussi à connaître l’état d’esprit actuel de l’international français. Les critiques se multiplient et la situation n’est pas simple à gérer. Son objectif immédiat sera de retrouver de la confiance avec le Real Madrid avant de disputer une Coupe du monde importante avec l’équipe de France, afin de rassurer sur son niveau et ses ambitions.

Ensuite viendra le moment de souffler et de faire le point après une saison particulièrement éprouvante sous les couleurs du Real Madrid.