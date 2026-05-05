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Kylian Mbappé

Real : Le clan Mbappé prend enfin la parole

Kylian Mbappé05 mai , 19:00
parQuentin Mallet
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Malgré le feu vert du Real Madrid pour partir en vacances lors de sa convalescence, le voyage de Kylian Mbappé en Sardaigne avec sa compagne Ester Exposito a provoqué un séisme dans la sphère madrilène. Mais à en croire son entourage, sa période de récupération est bien encadrée par le club.
Un déplacement de Kylian Mbappé, peu importe où dans le monde, fera toujours du bruit. Encore plus lorsqu'il est en vacances en Sardaigne, avec sa nouvelle compagne l'actrice et mannequin espagnole Ester Exposito, alors qu'il est en pleine période de convalescence suite à une blessure aux ischio-jambiers. S'il est libre de faire ce qu'il souhaite durant son temps libre, ce séjour à Cagliari n'est clairement pas passé du côté des supporters, lesquels critiquent son manque d'implication pour se soigner, à quelques jours seulement du Clasico face au FC Barcelone (dimanche 10 mai, 21h). A l'AFP, son entourage a pourtant confirmé que sa période de « récupération » était « strictement encadrée » par le Real Madrid.

Kylian Mbappé est impliqué, son entourage confirme

« Une partie des critiques repose sur une surinterprétation d'éléments liés à une période de récupération strictement encadrée par le club, sans correspondre à la réalité de l'implication et du travail effectué au quotidien par Kylian pour le collectif », a indiqué l'entourage de Kylian Mbappé à l'AFP ce mardi. Pour rappel, ce séjour a eu lieu dans le cadre de jours de repos supplémentaires accordés à tous les joueurs blessés, tout comme Thibaut Courtois et Arda Güler, lesquels ont eux aussi été aperçus à l'étranger ces derniers jours.
En tout cas, Kylian Mbappé a fait son retour à l'entraînement collectif ce lundi, de quoi rendre sa participation au Clasico de plus en plus envisageable. Dans un contexte assez tendu, puisque même en interne, son attitude le fragilise de plus en plus…

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Rage rage rage mon petit Dijaya 😂🤣😂

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formé en France, avec les structures a la pointe, avec l argent français, qui l a aidé a etre la ou il en est..... mouais. dans ce cas ok, mais tu rembourses ou ton futur pays paie X par année de formation. C est un peu facile !

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c est surtout un mytho de competition....

L’OM laisse Pablo Pagis à l’OL

moi j aime bien et j aimerais qu il vienne a l OM. Les Pagis sont elegants, techniquement fort mais simple, accelerent le jeu . Pere et fils me regalent moi, j etais deja fan de Micka. un joueur souscoté

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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