Real : Le clan Mbappé prend enfin la parole

Malgré le feu vert du Real Madrid pour partir en vacances lors de sa convalescence, le voyage de Kylian Mbappé en Sardaigne avec sa compagne Ester Exposito a provoqué un séisme dans la sphère madrilène. Mais à en croire son entourage, sa période de récupération est bien encadrée par le club.

récupération » était « strictement encadrée » par le Un déplacement de Kylian Mbappé, peu importe où dans le monde, fera toujours du bruit. Encore plus lorsqu'il est en vacances en Sardaigne, avec sa nouvelle compagne l'actrice et mannequin espagnole Ester Exposito, alors qu'il est en pleine période de convalescence suite à une blessure aux ischio-jambiers. S'il est libre de faire ce qu'il souhaite durant son temps libre, ce séjour à Cagliari n'est clairement pas passé du côté des supporters, lesquels critiquent son manque d'implication pour se soigner , à quelques jours seulement du Clasico face au FC Barcelone (dimanche 10 mai, 21h). A l'AFP, son entourage a pourtant confirmé que sa période de «» était «» par le Real Madrid

Kylian Mbappé est impliqué, son entourage confirme

« Une partie des critiques repose sur une surinterprétation d'éléments liés à une période de récupération strictement encadrée par le club, sans correspondre à la réalité de l'implication et du travail effectué au quotidien par Kylian pour le collectif », a indiqué l'entourage de Kylian Mbappé à l'AFP ce mardi. Pour rappel, ce séjour a eu lieu dans le cadre de jours de repos supplémentaires accordés à tous les joueurs blessés, tout comme Thibaut Courtois et Arda Güler, lesquels ont eux aussi été aperçus à l'étranger ces derniers jours.

En tout cas, Kylian Mbappé a fait son retour à l'entraînement collectif ce lundi, de quoi rendre sa participation au Clasico de plus en plus envisageable. Dans un contexte assez tendu, puisque même en interne, son attitude le fragilise de plus en plus…