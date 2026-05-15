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TV : OM - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 115 mai , 7:00
parAlexis Rose
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La dernière journée de Ligue 1 aura quelques enjeux importants notamment dans la course aux places européennes, où l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais vont s’affronter dans un match à la vie à la mort.

Quelle heure pour OM - Rennes ?

Le multiplex de la 34e et dernière journée de Ligue 1 est attendu par tous les suiveurs du championnat de France, qui veulent savoir à quelles places vont finir leurs différentes équipes. Pour cette dernière soirée de la saison, les enjeux seront nombreux, notamment pour les places européennes, où tout est encore possible. Et le match entre l’OM et Rennes sera particulièrement important. Il se jouera ce dimanche 17 mai à 21h00 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Ruddy Buquet.

Sur quelle chaîne suivre OM - Rennes ?

Si le OL - Lens sera aussi un match très important dans le haut du tableau, cette rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais fait partie des affiches de cette 34e journée de Ligue 1. Elle sera diffusée sur l’antenne de Ligue 1+ 2.

Les compos probables de OM - Rennes :

Une semaine après avoir retrouvé des couleurs en battant Le Havre grâce à un penalty de Greenwood (1-0), le club phocéen veut continuer à rêver le plus haut possible. Déjà certain de ne pas retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, sachant que le Top 4 est quatre longueurs devant, l’OM veut viser l’Europa League via la cinquième place, et ne pas attendre une éventuelle victoire de Lens en Coupe de France pour être en C3 via la 6e place. Pour finir dans le Top 5, Marseille n’a plus qu’une seule solution : battre Rennes au Vélodrome. Pour ce match qui s’annonce tendu devant le public marseillais, Habib Beye fera sans Abdelli, Aguerd, Egan-Riley, Kondogbia, Nadir ou Traoré.
La compo probable de l’OM : Rulli - Pavard, Balerdi, Medina, Emerson - Nnadi, Hojbjerg - Greenwood, Timber, Paixao - Gouiri.
Auteur d’une grande fin de saison, avec cinq victoires lors des six derniers matchs, le Stade Rennais peut finir à de nombreuses places à l’issue de cette dernière journée. En cas de scénario favorable, le SRFC peut terminer sur le podium, sachant que Lille (3e) est à deux points et que l’OL (4e) n’est qu’à une seule longueur devant. Mais Rennes peut aussi finir derrière l’OM (6e) en cas de défaite, sachant que Marseille doublerait le SRFC à la différence de buts. Autant dire que le club breton espère bien gâcher la fête au Vélodrome pour finir le plus haut possible. Pour ce match, Franck Haise fera sans Frankowski, Jacquet ou Samba.

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La compo probable de Rennes : Belazzoug - Nagida, Ait Boudlal, Rouault, Merlin - Szymanski, Rongier, Camara - Tamari, Lepaul, Blas.

Ligue 1

17 mai 2026 à 21:00
Olympique Marseille
21:00
Rennes
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Derniers commentaires

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les formateurs lyonnais n'ont plus rien a prouver maintenant. iL n'y a pas beaucoup de générations sans bons joueurs du centre de formation

L'OM dans le rouge, « c’est pire que l’OL de Textor » !

La répartie d'école primaire 😂🫵🤣😂

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

ce qui est taré ce sont les gens comme toi qui gobent tout comme du pain beni. les benis oui oui dans ton genre, sont la raison de ces articles a la con....

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

encore une fois. ptdrrrrr t es vraiment bete Bulb et tu sais ta 4eme place, ah non Genesio partant, et Sage toujours la tete a l OL veillent...... donc ta 3 eme place tu peux la garder. moi perso l EUROPA me va comme un gant. l OM ou l OL n ont absolument pas le niveau LDC, donc je prefere jouer une compet que je peux gagner, et non juste engranger du fric pour la saison suivante. ça s appelle le sport

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

mais ferme la avec tes blabla. tu ne sais rien mais tu fais croire que tu sais tout. t es sur absolument chaque a rticle de l OL et de l OM a essayer d etaler ta science. mais ferme la sans deconner

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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