TV : OM - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La dernière journée de Ligue 1 aura quelques enjeux importants notamment dans la course aux places européennes, où l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais vont s’affronter dans un match à la vie à la mort.

Quelle heure pour OM - Rennes ?

dimanche 17 mai à 21h00 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Ruddy Buquet. Le multiplex de la 34e et dernière journée de Ligue 1 est attendu par tous les suiveurs du championnat de France, qui veulent savoir à quelles places vont finir leurs différentes équipes. Pour cette dernière soirée de la saison, les enjeux seront nombreux, notamment pour les places européennes, où tout est encore possible. Et le match entre l’ OM et Rennes sera particulièrement important. Il se jouera ceau Stade Vélodrome. L’arbitre sera Ruddy Buquet.

Sur quelle chaîne suivre OM - Rennes ?

Si le OL - Lens sera aussi un match très important dans le haut du tableau, cette rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais fait partie des affiches de cette 34e journée de Ligue 1. Elle sera diffusée sur l’antenne de Ligue 1+ 2.

Les compos probables de OM - Rennes :

Une semaine après avoir retrouvé des couleurs en battant Le Havre grâce à un penalty de Greenwood (1-0), le club phocéen veut continuer à rêver le plus haut possible. Déjà certain de ne pas retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, sachant que le Top 4 est quatre longueurs devant, l’OM veut viser l’Europa League via la cinquième place, et ne pas attendre une éventuelle victoire de Lens en Coupe de France pour être en C3 via la 6e place. Pour finir dans le Top 5, Marseille n’a plus qu’une seule solution : battre Rennes au Vélodrome. Pour ce match qui s’annonce tendu devant le public marseillais, Habib Beye fera sans Abdelli, Aguerd, Egan-Riley, Kondogbia, Nadir ou Traoré.

La compo probable de l’OM : Rulli - Pavard, Balerdi, Medina, Emerson - Nnadi, Hojbjerg - Greenwood, Timber, Paixao - Gouiri.

Auteur d’une grande fin de saison, avec cinq victoires lors des six derniers matchs, le Stade Rennais peut finir à de nombreuses places à l’issue de cette dernière journée. En cas de scénario favorable, le SRFC peut terminer sur le podium, sachant que Lille (3e) est à deux points et que l’OL (4e) n’est qu’à une seule longueur devant. Mais Rennes peut aussi finir derrière l’OM (6e) en cas de défaite, sachant que Marseille doublerait le SRFC à la différence de buts. Autant dire que le club breton espère bien gâcher la fête au Vélodrome pour finir le plus haut possible. Pour ce match, Franck Haise fera sans Frankowski, Jacquet ou Samba.

La compo probable de Rennes : Belazzoug - Nagida, Ait Boudlal, Rouault, Merlin - Szymanski, Rongier, Camara - Tamari, Lepaul, Blas.