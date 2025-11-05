Mbappé reçoit un zéro historique après Liverpool-Madrid

Dans une forme éblouissante avec le Real Madrid en Liga, Kylian Mbappé a rendu une copie famélique mardi soir contre Liverpool. L'attaquant français a traversé ce choc de Ligue des champions comme un fantôme.

Depuis quelques matchs, Kylian Mbappé marchait sur l'eau avec le Real Madrid, cela avait notamment été le cas il y a dix jours lors de la victoire des Merengue face au FC Barcelone. La star tricolore était donc attendue comme le Messie à l'occasion d'un énorme match entre le Liverpool et le Real Madrid à Anfield. Alors que les Reds ont passé une période difficile, le Kid de Bondy semblait avoir les arguments pour mener les siens à la victoire. Mais patatras, tout comme Vinicius Jr, Kylian Mbappé a été totalement invisible sur la pelouse de Liverpool. Même Stéphane Guy, le fan numéro 1 de l'ancien joueur du PSG, avait du mal à cacher sa déception en direct sur Canal+ face à la prestation de son chouchou. Il est vrai qu'à l'heure où les matchs sont épluchés par des statisticiens, le constat fait concernant la performance de Kylian Mbappé est brutal.

Contre Liverpool, Kylian Mbappé n'a pas marqué, n'a pas fait une passe décisive, et n'a pas cadré un seul tir. Un triple zéro qui fait évidemment mauvais genre pour un joueur avec un tel talent, même s'il faut préciser que le joueur français a réussi cinq dribbles sur cinq et gagné neuf duels sur onze. En attendant, du côté des supporters de Liverpool, mais aussi du Barça, on fait remarquer que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain est moins efficace lorsque le Real Madrid n'a pas de penalty. « No penalty, no party », s'amuse un fan des Reds après la victoire de son équipe contre le leader de la Liga, tandis qu'un de ses voisins à Anfield se montre encore plus caustique : « Mbappé s'est vraiment transformé en fantôme sur le terrain. 90 minutes du plus pur style « regardez-moi, je suis rapide » et… c'est tout. 0 but, 0 passe décisive, 0 passe clé… 1 tir qui flotte encore quelque part dans la stratosphère. Les supporters qui le regardent, c'est genre :Il a beaucoup couru… c'est bien, chéri »

Mbappé ne peut pas tout gagner tout seul

Pas de quoi faire paniquer le Real Madrid, où on estime que Kylian Mbappé n'a pas réellement été aidé par ses coéquipiers lors de ce match. La formation de Xabi Alonso a encore de gros progrès à faire pour être un sérieux prétendant à la victoire finale en Ligue des champions. En Liga, Madrid est clairement un ton au-dessus de ses rivaux, mais ce n'est plus le cas en Europe, et Mbappé ne peut pas faire la différence à lui tout seul.