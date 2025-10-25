Mbappé et Vinicius vont au resto pour tuer le Barça

Dimanche après-midi, le monde entier aura les yeux rivés sur Bernabeu pour le traditionnel clasico Real Madrid-Barcelone. Battus 4 fois par les Catalans la saison passée, les Madrilènes veulent rectifier le tir. Leur recette pour gagner ? Un bon resto.

Leader de Liga et auteur d'un carton plein en Ligue des champions, le Real Madrid vit un début de saison presque parfait. Seule une claque dans le derby contre l'Atletico est venue ternir ce beau tableau. Le Real progresse semaine après semaine mais tout sera oublié dimanche en cas de défaite. Les Merengue jouent le match le plus important de la saison, le Clasico contre le FC Barcelone. La manche aller a lieu à Bernabeu un an jour pour jour après une humiliation 0-4 subie face à la formation guidée par Lamine Yamal.

Mbappé et Vinicius font l'union sacrée

Une soirée cauchemar qui a précédé trois autres matchs difficiles. Barcelone avait gagné les quatre confrontations contre le rival madrilène toutes compétitions confondues. De quoi laisser la Maison Blanche traumatisée et craintive avant les retrouvailles d'octobre 2025. Que faire pour aborder sereinement ce nouveau match sur le plan mental ? Le Real a trouvé la réponse avec un petit dîner au restaurant à l'initiative de Kylian Mbappé et de Vinicius Jr.

Selon les informations de Don Balon, quelques cadres du Real se sont retrouvés dans un coin reconnu des gourmets nommé La Finca. Ce n'est pas un hasard si les deux principales stars du club ont mené ce projet. En effet, le dîner servait aussi à sceller la réconciliation entre les deux hommes, quelque peu en froid depuis plusieurs mois. Remplir son estomac pour augmenter sa faim sur le terrain, une stratégie intéressante pour le Real Madrid. L'appétit de Mbappé et de Vinicius sera d'autant plus grand avec les nombreuses faiblesses montrées par la défense barcelonaise cette saison.