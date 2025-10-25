ICONSPORT_272869_0189

Mbappé et Vinicius vont au resto pour tuer le Barça

Liga25 oct. , 11:00
parMehdi Lunay
0
Dimanche après-midi, le monde entier aura les yeux rivés sur Bernabeu pour le traditionnel clasico Real Madrid-Barcelone. Battus 4 fois par les Catalans la saison passée, les Madrilènes veulent rectifier le tir. Leur recette pour gagner ? Un bon resto.
Leader de Liga et auteur d'un carton plein en Ligue des champions, le Real Madrid vit un début de saison presque parfait. Seule une claque dans le derby contre l'Atletico est venue ternir ce beau tableau. Le Real progresse semaine après semaine mais tout sera oublié dimanche en cas de défaite. Les Merengue jouent le match le plus important de la saison, le Clasico contre le FC Barcelone. La manche aller a lieu à Bernabeu un an jour pour jour après une humiliation 0-4 subie face à la formation guidée par Lamine Yamal.

Mbappé et Vinicius font l'union sacrée

Une soirée cauchemar qui a précédé trois autres matchs difficiles. Barcelone avait gagné les quatre confrontations contre le rival madrilène toutes compétitions confondues. De quoi laisser la Maison Blanche traumatisée et craintive avant les retrouvailles d'octobre 2025. Que faire pour aborder sereinement ce nouveau match sur le plan mental ? Le Real a trouvé la réponse avec un petit dîner au restaurant à l'initiative de Kylian Mbappé et de Vinicius Jr.
Selon les informations de Don Balon, quelques cadres du Real se sont retrouvés dans un coin reconnu des gourmets nommé La Finca. Ce n'est pas un hasard si les deux principales stars du club ont mené ce projet. En effet, le dîner servait aussi à sceller la réconciliation entre les deux hommes, quelque peu en froid depuis plusieurs mois. Remplir son estomac pour augmenter sa faim sur le terrain, une stratégie intéressante pour le Real Madrid. L'appétit de Mbappé et de Vinicius sera d'autant plus grand avec les nombreuses faiblesses montrées par la défense barcelonaise cette saison.
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 26 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs6
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts5
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs9
Buts10
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_269566_0055
OL

L'OL perd encore un jeune en cours de saison

Hadj Moussa
OM

L’OM veut s’offrir un talent algérien à 20 ME

ICONSPORT_274636_0101
OL

Les supporters de l'OL interdits à Paris, la résistance entre en action

ICONSPORT_272756_0138
OM

Ce crack explose à l'OM, Aubameyang intervient

Fil Info

13:20
L'OL perd encore un jeune en cours de saison
13:00
L’OM veut s’offrir un talent algérien à 20 ME
12:40
Les supporters de l'OL interdits à Paris, la résistance entre en action
12:20
Ce crack explose à l'OM, Aubameyang intervient
12:00
Le PSG va payer 70ME pour une nouvelle star portugaise
11:48
Le groupe du PSG pour le déplacement à Brest
11:30
Tibo InShape supporter de quel club ? Sa réponse musclée et sidérante
10:40
OM : De Zerbi dévoile son groupe contre Lens

Derniers commentaires

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

Bonjour raymond,qu''oui qu'il a dit ca joue juste sur les mots,bien sur qu'il aimerait etre champion!Puis ca vous fait pas du bien d'avoir maintenant de reelles ambitions?

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

Ah arretes avec tes fonds illimites c'est fini ca hein ,en + je t'ai deja repondu la dessus il y a moins de 4 jours^^Puis tu sais que le PSG aun emprunt en cours dans une banque,si c'etait illimité on en aurait pas eu besoin :)

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

mitroglou 27 millions strootman 25 et vitinha 32 ça fais du pognon jeté par les fenetres non? le vitinha du PSG c'est 45 et Doué 50^^ et leurs valeurs a plus que doublé donc il faut peut etre penser a votre cellule de recrutement pourri qui vous fait perdre de l'argent au lieu de critiquer l'argent bien utilisé pour une fois^^

Ce crack explose à l'OM, Aubameyang intervient

Aubam partira à la Can durant un petit mois, le temps de jouer ses 3 matchs de poules et de revenir. Mais durant ce laps de temps on n'aura que Vaz comme numéro 9, n'étant pas du tout convaincu par greenwood en attaquant axial. Ça fera quand-même juste. Je préférerais vendre Maupay qq part et prendre un 9 en prêt, histoire de tenir 3-4 matchs, plutôt que d'acheter un gonze dont on n'arrivera pas à se défaire cet été.

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

Houla, de la réserve les amis, de la réserve !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
9823314140
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading