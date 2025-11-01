ICONSPORT_264168_0146
Kylian Mbappé

Mbappé évite une question piège sur le PSG

Kylian Mbappé01 nov. , 22:30
parClaude Dautel
0
Les médias espagnols sont toujours prêts à mettre le feu entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Mais Kylian Mbappé connaît la musique et il a évité de tomber dans le piège.
Après avoir reçu vendredi le Soulier d'Or lors d'une cérémonie organisée par son club actuel, Kylian Mbappé a accordé une interview au quotidien sportif Marca. L'occasion pour l'attaquant en forme du Real Madrid et de l'équipe de France d'évoquer ses performances actuelles, lesquelles sont ahurissantes, mais aussi de revenir sur carrière. Et le kid de Bondy le sait, dans la capitale espagnole, on souhaite plus que tout que Kylian Mbappé enflamme un peu la situation avec le PSG, au moment où le club français vit sa meilleure vie.
Car même si Madrid domine la Liga, il n'est pas aussi conquérant que l'ancien club de Kylian Mbappé sur la scène européenne. Même s'il est toujours en procès avec le Paris Saint-Germain, Mbappé a toujours évité de tenir des propos discourtois à l'encontre de Paris. Et dans ce entretien avec le grand quotidien sportif madrilène, il s'en est encore sorti avec habilité.

Mbappé a adoré le PSG et aime Madrid

Car pour essayer de provoquer une petite phrase choc, nos confrères espagnols ont voulu que Kylian Mbappé se lance dans une comparaison entre le PSG et le Real Madrid, afin d'avoir de quoi nourrir le buzz. Mais c'est peine perdue, parce que l'attaquant français connaît la musique et il a répondu avec précision à cette question en ne vexant personne.
« Une différence entre le Real Madrid et Paris ? Ce sont des clubs très différents, avec des histoires différentes. Le PSG est un club beaucoup plus jeune, tandis que le Real Madrid a beaucoup plus d’années derrière lui et une histoire plus profonde. La culture est également différente. Le Real Madrid est sans aucun doute le meilleur club du monde, mais le PSG fait également partie des meilleurs. Ce sont deux façons différentes d’appréhender le football et je suis fier d’avoir fait partie du Real Madrid et de Paris », a expliqué Kylian Mbappé.
Une réponse politiquement correcte et habile, qui permet au Soulier d'Or 2024-2025 de ne se mettre personne à dos du côté du Real Madrid, comme au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, interrogé également sur Cristiano Ronaldo, là encore Kylian Mbappé s'est bien gardé de faire une comparaison avec CR7 dont il semble tout de même être bien parti pour devenir le successeur dans la longue histoire du Real Madrid.
0
Derniers commentaires

L1 : En souffrance, l'OM récupère la 2e place

Bien joué l'OM

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Rires, toi suis mes conseils et honore tes rendez vous. Provocateur.

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Assumes pour une fois RIRES Tu devrais suivre les conseils de Doug vu ta fuite du rdv avec Raymond MORT DE RIRE

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Rires, honore les tiens, provocateur.

L'OM volé à Auxerre ? Les supporters lancent la saison 2

Bastien Comme a si bien dit Benatia l an dernier " Avec Bastien, on le sait "

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Monaco
201162323176
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
141042417152
10
Paris
14114251820-2
11
Le Havre
12103341216-4
12
Rennes
12102621416-2
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
711218717-10
18
Metz
510127826-18

