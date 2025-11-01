Mbappé évite une question piège sur le PSG

Les médias espagnols sont toujours prêts à mettre le feu entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Mais Kylian Mbappé connaît la musique et il a évité de tomber dans le piège.

Car même si Madrid domine la Liga, il n'est pas aussi conquérant que l'ancien club de Kylian Mbappé sur la scène européenne. Même s'il est toujours en procès avec le Paris Saint-Germain, Mbappé a toujours évité de tenir des propos discourtois à l'encontre de Paris. Et dans ce entretien avec le grand quotidien sportif madrilène, il s'en est encore sorti avec habilité.

Mbappé a adoré le PSG et aime Madrid

Car pour essayer de provoquer une petite phrase choc, nos confrères espagnols ont voulu que Kylian Mbappé se lance dans une comparaison entre le PSG et le Real Madrid, afin d'avoir de quoi nourrir le buzz. Mais c'est peine perdue, parce que l'attaquant français connaît la musique et il a répondu avec précision à cette question en ne vexant personne.

« Une différence entre le Real Madrid et Paris ? Ce sont des clubs très différents, avec des histoires différentes. Le PSG est un club beaucoup plus jeune, tandis que le Real Madrid a beaucoup plus d’années derrière lui et une histoire plus profonde. La culture est également différente. Le Real Madrid est sans aucun doute le meilleur club du monde, mais le PSG fait également partie des meilleurs. Ce sont deux façons différentes d’appréhender le football et je suis fier d’avoir fait partie du Real Madrid et de Paris », a expliqué Kylian Mbappé.

Une réponse politiquement correcte et habile, qui permet au Soulier d'Or 2024-2025 de ne se mettre personne à dos du côté du Real Madrid, comme au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, interrogé également sur Cristiano Ronaldo, là encore Kylian Mbappé s'est bien gardé de faire une comparaison avec CR7 dont il semble tout de même être bien parti pour devenir le successeur dans la longue histoire du Real Madrid.