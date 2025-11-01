Vendredi, le Real Madrid a organisé une cérémonie pour la remise du Soulier d'Or à Kylian Mbappé. Une cérémonie qui a provoqué la colère de Walid Acherchour.

Lauréat du Soulier d'Or 2024-2025 avec 31 buts, devant Viktor Gyökeres, auteur, lui, de 39 buts, mais déclassé en raison d'un coefficient supérieur donné aux buts marqués dans les grands championnats, Kylian Mbappé a reçu son trophée vendredi dans la tribune VIP de Santiago Bernabeu . Une cérémonie qui avait lieu en présence de Florentino Perez, mais également des autres joueurs du Real Madrid. Evoquant cette remise du Soulier d'Or, qui sans jeu de mots a été fait en grande pompe, Walid Acherchour a reconnu que tout cela était clairement excessif, et qu'il y avait une sortie de malaise en voyant ces images de Kylian Mbappé recevant ce prix, alors même que Florentino Perez et Madrid boycottent le Ballon d'Or depuis deux ans.

Pour le consultant de l'After Foot, le Real Madrid ne sort pas grandi de cette cérémonie du Soulier d'Or, qui ressemblait, selon lui, à un bel exercice pour flatter l'ego de Kylian Mbappé. « De qui on se moque avec cette cérémonie ? J’ai vu les images, et j’étais gêné. C’est quoi franchement, pour un Soulier d’Or qui normalement ne devrait pas être le sien. Je n’ai rien contre Kylian Mbappé. Mais dans un club comme le Real Madrid qui a gagné des distinctions individuelles et collectives exceptionnelles, et après une saison durant laquelle ils se sont fait tourner par Arsenal, le PSG, le Barça, ils mettent en avant une distinction individuelle. Pour le football, c’est dramatique (...) Un peu de décence, tu es le Real Madrid, le plus grand club du monde. Pour moi, ça fait pitié. C’est mesquin. Ils ne vont pas au Ballon d’Or, mais là, ils se font leur petite cérémonie. C’est dramatique, on se moque du football. Il manquait que le défilé après », a lancé Walid Acherchour.

Mbappé et Madrid ont bien entamé la saison donc ça passe

Selon le correspondant de RMC à Madrid, plusieurs journalistes européens présents à cette cérémonie du Soulier d'Or ont été étonnés de l'organisation par le Real de cette remise du trophée à Kylian Mbappé avec autant d'apparat. Mais finalement, tout cela ne s'est pas éternisé et compte tenu de l'excellent début de saison des Merengue et de Kylian Mbappé, tout cela est mieux passé. Et les supporters madrilènes sont eux emballés, la preuve, les ventes de maillots de Mbappé battent de nouveau tous les records plus d'un an après sa signature avec le Real Madrid.