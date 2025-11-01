ICONSPORT_275669_0045
Kylian Mbappé a reçu le Soulier d'Or

« Mbappé et Madrid me font pitié » : Acherchour a honte pour le Soulier d'Or

Kylian Mbappé01 nov. , 9:00
parClaude Dautel
3
Vendredi, le Real Madrid a organisé une cérémonie pour la remise du Soulier d'Or à Kylian Mbappé. Une cérémonie qui a provoqué la colère de Walid Acherchour. 
Lauréat du Soulier d'Or 2024-2025 avec 31 buts, devant Viktor Gyökeres, auteur, lui, de 39 buts, mais déclassé en raison d'un coefficient supérieur donné aux buts marqués dans les grands championnats, Kylian Mbappé a reçu son trophée vendredi dans la tribune VIP de Santiago Bernabeu. Une cérémonie qui avait lieu en présence de Florentino Perez, mais également des autres joueurs du Real Madrid. Evoquant cette remise du Soulier d'Or, qui sans jeu de mots a été fait en grande pompe, Walid Acherchour a reconnu que tout cela était clairement excessif, et qu'il y avait une sortie de malaise en voyant ces images de Kylian Mbappé recevant ce prix, alors même que Florentino Perez et Madrid boycottent le Ballon d'Or depuis deux ans.
Pour le consultant de l'After Foot, le Real Madrid ne sort pas grandi de cette cérémonie du Soulier d'Or, qui ressemblait, selon lui, à un bel exercice pour flatter l'ego de Kylian Mbappé. « De qui on se moque avec cette cérémonie ? J’ai vu les images, et j’étais gêné. C’est quoi franchement, pour un Soulier d’Or qui normalement ne devrait pas être le sien. Je n’ai rien contre Kylian Mbappé. Mais dans un club comme le Real Madrid qui a gagné des distinctions individuelles et collectives exceptionnelles, et après une saison durant laquelle ils se sont fait tourner par Arsenal, le PSG, le Barça, ils mettent en avant une distinction individuelle. Pour le football, c’est dramatique (...) Un peu de décence, tu es le Real Madrid, le plus grand club du monde. Pour moi, ça fait pitié. C’est mesquin. Ils ne vont pas au Ballon d’Or, mais là, ils se font leur petite cérémonie. C’est dramatique, on se moque du football. Il manquait que le défilé après », a lancé Walid Acherchour.

Mbappé et Madrid ont bien entamé la saison donc ça passe

Selon le correspondant de RMC à Madrid, plusieurs journalistes européens présents à cette cérémonie du Soulier d'Or ont été étonnés de l'organisation par le Real de cette remise du trophée à Kylian Mbappé avec autant d'apparat. Mais finalement, tout cela ne s'est pas éternisé et compte tenu de l'excellent début de saison des Merengue et de Kylian Mbappé, tout cela est mieux passé. Et les supporters madrilènes sont eux emballés, la preuve, les ventes de maillots de Mbappé battent de nouveau tous les records plus d'un an après sa signature avec le Real Madrid. 
3
Derniers commentaires

Le Bayern prépare sa défaite contre le PSG

Le Bayern est une machine. Ils sont impressionnants, ça va être un très beau match, vraiment dommage que Doué se soit blessé car je pense que Dembele est hors de forme et que Doué va manquer, hâte de voir ce match

Pierre Ménès impitoyable avec ce « pathétique » OM

Tient l'alcoolique j'ai pu reprendre mon vrai compte qui date de plus de 10 ans,que je m'étais fait bannir. Tu dis quoi maintenant pour tout ce que tu as pu me dire ?

OL : Zack Nani choqué par Paulo Fonseca

J'étais surpris aussi mais en conf Fonseca a expliqué que c'était Tolisso qui a demandé à sortir.

« Mbappé et Madrid me font pitié » : Acherchour a honte pour le Soulier d'Or

Faut voir la pondération quand même, un but marqué en PL vaut un peu plus qu'un but marqué en ligue Portugal. Après on peut aller plus loin dans le délire et dire qu'un péno vaut 0.75 but au lieu de 1 etc ... C'est pas un vol complet pour moi

27 ans que le Maroc attend ça, le PSG intervient

Ce serait tellement mérité pour notre vice-capitaine ! 😍🔴🔵⭐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

