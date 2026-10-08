Fashion week et virée shopping, l'affaire Mbappé énerve Pierre Ménès

Le nom de Kylian Mbappé crispe en Espagne, et le procès permanent dont est victime l'attaquant français fait hurler Pierre Ménès.

Absent des trois derniers matchs de l’équipe de France sur blessure, Kylian Mbappé se retrouve au coeur d’une tempête à Madrid. Au lieu de se soigner dans la capitale espagnole, l’attaquant tricolore s’est surtout fait remarquer en passant un petit séjour sur Paris, avec une escapade avec sa compagne en boite de nuit. Rien de bien choquant pour un joueur qui n’a pas forcément souvent le temps de couper quelques jours, et a profité de cette trêve internationale à rallonge pour prendre un peu de bon temps.

Mbappé se fait doublement attaquer en Espagne

Mais entre cette sortie mal vue en Espagne et le fait qu’il se soit filmé en train de faire du vélo alors que José Mourinho l’avait déconseillé fortement et considère que ce n’est pas compatible avec le métier de footballeur en raison du risque de chute trop important, a fait enfler la polémique. Pour certains, c’était la preuve que José Mourinho n’a aucun poids dans le vestiaire, et que Kylian Mbappé fait bien comprendre qu’il fait ce qu’il veut quand il veut.

Le procès médiatique de Kylian Mbappé fait énormément parler de l’autre côté des Pyrénées, où on estime que le buteur français pourrait même se faire siffler à l’occasion du prochain match à domicile contre Villarreal. Cela va beaucoup trop loin aux yeux de Pierre Ménès, pour qui il devient un peu facile de tomber sur Kylian Mbappé à chaque fois qu’il sort de chez lui, alors que ce n’est pas le cas pour les autres.