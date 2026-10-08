Mourinho perd son vestiaire à cause de Mbappé

Peu épargné pendant la trêve internationale, Kylian Mbappé s’est notamment distingué en ignorant une consigne de José Mourinho. Le coach du Real Madrid n’a pas dû apprécier, d’autant qu’un deuxième Merengue a imité le Français dans la foulée.

L’histoire se répète pour Kylian Mbappé . Comme au Paris Saint-Germain, le Français a beau empiler les buts, ses statistiques ne font pas forcément grimper sa cote de popularité à Madrid. Il faut dire que l’attaquant du Real ne fait rien pour calmer le jeu. Au contraire, le candidat au Ballon d’Or semble prendre un malin plaisir à provoquer ses détracteurs. Le Bondynois, bien placé pour savoir qu’il vaut mieux se faire discret après une blessure, a trouvé le moyen de provoquer une polémique suite à son forfait en équipe de France.

Le capitaine des Bleus n’a pas jugé nécessaire de se soigner au centre d’entraînement de la Maison Blanche. Non, Kylian Mbappé a préféré se montrer à l’entrée d’une boîte de nuit à Paris avec sa compagne Ester Exposito. Et comme si ça ne suffisait pas, le Merengue en a rajouté une couche avec sa promenade en vélo publiée sur les réseaux sociaux, alors que la pratique a récemment été interdite par son entraîneur José Mourinho. A priori, Kylian Mbappé a sûrement entendu parler de la consigne du Portugais. Ce qui ne l’a pas incité à s’abstenir.

Le coach du Real Madrid n’a pas dû apprécier, d’autant que l’initiative de son buteur a donné de mauvaises idées à un coéquipier. Cette fois, c’est le défenseur central Eder Militão qui s’affiche sur Instagram en vélo électrique avec sa conjointe. Il faut croire que José Mourinho n’a pas l’autorité attendue dans son vestiaire, lui qui a notamment reçu pour objectif de ramener de l’ordre en interne. Force est de constater que la mission est un échec.