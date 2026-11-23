Bloqués à quelques kilomètres du stade de Reims, samedi soir, plusieurs centaines de supporters de l'ASSE ont été contraints de rebrousser chemin alors que le Conseil d'Etat semblait leur avoir donné l'autorisation d'aller au match. Un député et conseiller municipal de Saint-Étienne a décidé d'interpeller le ministre.

Les autorités ont décidé cette saison de multiplier les interdictions de déplacements pour les supporters et ce samedi cela était encore le cas pour le Peuple Vert, qui n'a pas été autorisé, dans un premier temps, à faire le voyage jusqu'à Reims, où l'équipe de Ian Cathro s'est finalement imposée. Car si le préfet refusait ce déplacement, le Conseil d'Etat, saisi par l'Association nationale de supporters, avait laissé entendre que les supporters stéphanois pouvaient se rendre au stade Delaune, mais sans afficher leur couleur jusqu'à l'entrée de l'enceinte. Malgré cela, les buts des supporters ont été stoppés sur la route et renvoyés vers Saint-Etienne sous la surveillance des forces de l'ordre. Pour Pierrick Courbon, député de la Loire et conseiller municipal de Saint-Etienne, cette séquence est un véritable scandale et l'élu a d'ores et déjà décidé de saisir Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur.

L'élu de Saint-Etienne ne rigole pas

Pour l'élu socialiste, tout cela confirme que la France ne sait tout simplement pas gérer les supporters, lesquels sont traités comme des pestiférés. « Ce qui s’est passé à Reims est inacceptable ! Les supporters ne sont pas des sous-citoyens, encore moins du bétail. Malgré 3 décisions de justice confirmant l’absence d’interdiction d’accès au stade tout comme les déplacements en autocars, les supporters stéphanois ont été interpellés à proximité du stade Auguste Delaune, et contraints de faire demi-tour sous escorte policière. Des erreurs ont été commises par les services de l’État, et un contournement des décisions de justice a eu lieu. Les supporters ne sont pas des sous-citoyens. Pourtant, depuis des années, le supportérisme est un laboratoire commode de mesures sécuritaires et liberticides. Comme je m’y suis engagé dès samedi, je viens d’alerter Laurent Nuñez pour demander des réponses et des explications. La gestion des supporters en France est catastrophique. Je continuerai de les défendre, car l’enjeu dépasse le simple cadre sportif », a annoncé, sur X, Pierrick Courbon.

En attendant, comme on l'a constaté samedi à Reims, des centaines de supporters de l'AS Saint-Etienne, venus à titre individuel, ont soutenu chaudement leur équipe face à Reims. Et aucun incident n'a été à déplorer à l'intérieur et à l'extérieur du stade Auguste-Delaune. De quoi prouver aux autorités que tout ne va pas si mal dans le monde du supporterisme.