L'OM a pris la tempête contre Le Mans ce dimanche soir, et cette défaite est un coup d'arrêt brutal. Plusieurs joueurs sont passés au travers de cette seconde période catastrophique.

Terrible déception pour Bruno Genesio et les suiveurs de l’OM, qui pensaient bien que, sans forcément livrer leur meilleur match, les joueurs marseillais allaient réussi à s’imposer face au Mans. Au Vélodrome et avec deux buts d’avance, l’OM avait à priori de quoi voir venir. Mais progressivement, les joueurs olympiens ont perdu le fil du match pendant que les Manceaux ont déroulé un football dynamique, puissant et efficace en fin de rencontre pour l’emporter 3-2 à Marseille.

Une vraie déception sur le plan du résultat, même si le niveau de l’OM a inquiété tout au long de la rencontre, puisque le gardien néerlandais Jeffrey De Lange a probablement été le meilleur joueur de son équipe. Il a d’ailleurs hérité de la note de 7/10, ce lundi dans les colonnes de La Provence.

Le quotidien local est en revanche beaucoup moins dithyrambique sur la performance de deux joueurs. Deux titulaires : Ulisses Garcia et Tochukwu Nnadi. Le défenseur suisse sortait de plusieurs performances solides à la place d’Emerson, mais il a coulé ce dimanche soir. « Il est sauvé par De Lange sur une très mauvaise passe dans l'axe, sur l'action qui mènera au but de Paixao (40). C'est aussi lui qui provoque le penalty (très sévère) accordé au Mans, puis qui ne suit pas Colas sur le but de l'égalisation (85). C'est trop », envoie La Provence, qui lui octroie la note de 3/10.

Même sanction pour Nnadi, qui court beaucoup, mais a perdu sa lucidité au pire moment, relançant Le Mans dans le match. « Cinq minutes catastrophiques plombent son match et celui de l'OM : il perd d'abord un ballon très dangereux en pleine surface à force de tergiverser (65), prend un jaune pour une faute grossière sur Colas (67) puis n'appuie pas assez sa remise plein axe, ce qui provoque le coup franc de la réduction de l'écart mancelle (69) », souligne La Provence, pour qui cet enchainement a provoqué sa sortie par Bruno Genesio, même si le mal était déjà fait.