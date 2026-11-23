La grave blessure de Désiré Doué, samedi contre Nice, va inciter le PSG à recruter lors du mercato d'hiver. Alors que différents profils sont étudiés, le nom de Kevin De Bruyne, qui est en bisbilles avec Naples, a été lancé. Une idée qui paraît dingue, mais peut-être pas tant que ça.

Le Paris Saint-Germain et Désiré Doué ont vécu une véritable catastrophe ce week-end, et même si l'ailier français se remettra de cette grave blessure au genou, c'est forcément un coup terrible dans la carrière d'un joueur à qui tout semblait réussir. Pour les champions d'Europe en titre, si l'absence de Khvicha Kvaratskhelia pour plusieurs mois sans remplaçant semblait encore gérable, on voit mal comment Luis Enrique pourra se passer d'un deuxième attaquant cette saison. Luis Campos va donc devoir trouver la perle rare, sachant que Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia seront de retour la saison prochaine. Pour Sacha Tavolieri, journaliste spécialiste du mercato, le PSG devrait recruter Kevin De Bruyne, en délicatesse avec le Napoli. Le joueur belge a toutes les qualités qu'il faut pour assurer cette pige avec un club aussi fort que le Paris Saint-Germain, même si sur le papier cela semble assez dingue.

Le PSG peut faire un coup à la Beckham

Selon notre confrère, l'idée de voir le joueur de 35 ans rejoindre le club de la capitale n'est pas si folle que cela. « Et si le PSG faisait signer De Bruyne jusqu’en fin de saison ? Histoire de permettre à Doué et Kvara de revenir et d’avoir un joueur d’expérience pour combler le manque jusqu’en fin de saison. Doué était un joueur d’axe quand il est arrivé à Paris. Il en est devenu polyvalent. De Bruyne est un joueur extrêmement intelligent capable de s’adapter au football et aux consignes de Luis Enrique. Il est libre en juin. Il vient pour rendre service à la Beckham…. C’est une idée Et pour info, De Bruyne jouait deuxième attaquant ce week-end face au Torino », rappelle Sacha Tavolieri, qui n'a cependant pas convaincu les supporters du Paris Saint-Germain.

Face à la virulence de certains supporters du PSG après cette suggestion faite à Luis Campos, le journaliste a tenu à s'expliquer. « C’est dingue comment une simple idée / question peut vous faire péter un câble. Certains sont vraiment à fleur de peau. Je pensais juste à De Bruyne car il est ultra polyvalent et libre en juin. J’ai repensé à l’idée Beckham. Six mois pour rendre service avant de récupérer les cracks. Kvara est déjà remplacé par Godts dans l’effectif donc c’est plus pour Doué. De Bruyne a joué ailier droit, 9,5, faux 10 et même à gauche à Naples ces 18 derniers mois », a précisé le journaliste au sujet du joueur belge, arrivé librement en 2025 de Manchester City.