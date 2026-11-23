Le PSG dévoile son troisième maillot pour la saison 2026-2027
PSG•
Ce lundi, le Paris Saint-Germain a présenté son troisième maillot, lequel est déjà en vente à partir de 96 euros.
« Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand dévoilent le nouveau maillot Third pour la saison 2026-2027. Une création qui réinterprète l'un des codes les plus emblématiques du Club, à travers une palette de couleurs inédite. Ce lancement s'accompagne d'une collection lifestyle qui prolonge l'univers du maillot au-delà du terrain. Le maillot présente un subtil effet tie-dye dans différentes nuances de vert sur l’ensemble du corps. Au centre, une succession de fines bandes verticales vertes, rouges et violettes revisite la bande centrale parisienne, tandis que des touches de jaune viennent compléter le design, notamment sur le flocage. Après les maillots domicile et extérieur, ce troisième maillot poursuit le travail mené autour de l'un des codes graphiques les plus emblématiques du Paris Saint-Germain. Revisitée dans une palette de couleurs inédite, la bande centrale illustre la capacité des nouvelles générations à s'approprier les héritages pour mieux les réinventer », précise le Paris Saint-Germain dans un communiqué.
Le troisième maillot du PSG est en vente
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Ligue 1
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