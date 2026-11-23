L'Olympique de Marseille a raté l'occasion de s'installer sur le podium de la Ligue 1 et d'enchaîner une sixième victoire consécutive après sa défaite totalement improbable face au Mans. Pour Daniel Riolo, cela confirme que malgré le travail de Bruno Genesio, l'OM ne peut pas trop rêver cette saison.

Lorsqu'à la 69e minute du match OM-Le Mans, Marseille menait 2-0, il fallait être sacrément visionnaire pour se douter que l'équipe phocéenne allait se faire battre 2-3 par les promus. C'est pourtant ce scénario totalement fou qui s'est déroulé dimanche soir, et qui laisse ainsi l'équipe de Bruno Genesio à la cinquième place du classement alors que le podium lui tendait les bras. Après cette défaite assez dingue, Daniel Riolo n'a pas semblé plus surpris que cela. Pour le journaliste de l'After Foot, qui n'enterre pas l'Olympique de Marseille, il est juste évident que le milieu de terrain de l'OM n'est pas au niveau attendu, et que, fort de ce constat, le club de Frank McCourt ne peut pas espérer jouer le haut du classement en Ligue 1.

Daniel Riolo ne fracasse pas l'Olympique de Marseille, bien au contraire, mais il pense que les supporters ne doivent plus croire au Père Noël. « Le problème c'est que la folie à l'OM, elle est toujours derrière la porte. Tout de suite, ça a reparlé podium. Je sais pas si c'est arrivé dans la tête des joueurs, je sais pas si c'est arrivé dans la tête du club, je ne crois pas, je pense qu'il y a quand même pas mal d'humilité, mais il faut vraiment qu'ils trouvent leur positionnement. Je pense que si ça ne glisse pas devant, l'OM ne sera pas top 4, ne sera pas top 5. Maintenant, dans notre Ligue 1, ça peut déraper, mais Lens, c'est plus fort Lille, c'est plus fort, Lyon, c'est plus fort, le PFC, c'est plus fort », a d'abord confié le journaliste, avant de pointer du doigt les problèmes marseillais.

L'OM doit vite réagir à cette défaite

« Mais sur le potentiel, cet OM-là n’est pas devenu une équipe de cracks par rapport à quand ils se sont pris des tartes au début de la saison. C’est toujours une équipe qui est moyenne avec un milieu de terrain qui est très moyen », prévient le journaliste de l'After Foot, qui ne conteste pas le bon travail fait par Bruno Genesio, mais qui estime que ce dernier ne peut pas réellement faire mieux avec les joueurs qu'il a. Jeudi, en Ligue Europa, l'Ol'ympique de Marseille recevra le Levski Sofia, ce sera l'occasion pour les joueurs de l'OM de répondre à ces critiques.