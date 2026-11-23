Le Barça expulse un supporter du PSG en plein match
Liga•
C'est une scène peu banale qui s'est déroulée dimanche au Camp Nou en plein match entre le FC Barcelone et Villarreal. Alors que cela s'agitait en tribune, un supporter arborant un maillot du PSG a été mis dehors avant que cela tourne mal.
Le match entre le Barça et Villarral a été tendu sur la pelouse du Nou Camp avec une expulsion dans chaque camp et une pluie de cartons jaunes. Mais à en croire le quotidien sportif catalan Sport, cela a également été le cas dans les tribunes du stade barcelonais. En plein match, il y a eu de l'agitation dans la partie sud du Camp Nou sans que l'on sache réellement pourquoi, et le média explique que c'est une personne arborant un maillot du Paris Saint-Germain qui a été repérée par d'autres supporters et que ces derniers ont demandé l'expulsion de ce supporter supposé du PSG. Outre une provocation évidente, les fans barcelonais ne supportent plus vraiment de voir tout ce qui ressemble de près ou de loin au Paris SG, car depuis la remontada le club français est la bête noire du Barça.
Coup de chaud à cause du PSG
Face à cette situation qui menaçait de dégénérer, les stadiers du Camp Nou ont rapidement repéré le porteur du maillot et l'ont accompagné vers la sortie sans autre forme de procès. Une fois ce supporter supposé du Paris Saint-Germain expulsé, le calme est rapidement revenu dans les tribunes. Et le scénario renversant de la rencontre, puisque le Barça a gagné 3-2 après avoir été mené 0-2, a finalement fait oublier tout cela. Pour l'instant, le FC Barcelone n'a pas évoqué cet incident, et l'on n'en sait pas plus sur l'identité de celui qui a eu l'insolite, ou stupide, idée de porter une tunique du PSG dans le Camp Nou en plein match.
Fil Info
Derniers commentaires
Le Barça expulse un supporter du PSG en plein match
On en a marre du PSG parce qu'ils osent mettre leur équipe actuelle à la hauteur du Barça 2015 (à la limite...) mais sacrilège, également à hauteur de celle de 2009 et de...2011 Des guerres ont été déclarées pour moins que ça 🤭
« L’OM ne sera pas dans le Top 5 » : Daniel Riolo est cash
Le Marseillais connaît rien au ballon pour l'admettre. Le connaisseur, lui, sait que ce club va faire une saison catastrophique. Tant mieux tout le monde les détestes...
L’OM s’écroule, La Provence accuse deux joueurs
Ces 2 joueurs sont surpayés, il faudrait miser sur des jeunes loups moins gourmand!
L’OM s’écroule, La Provence accuse deux joueurs
Quel plaisir ! La chute commence
L’OM s’écroule, La Provence accuse deux joueurs
Ce n'est que partie remise, un grand club ne meurt jamais, je le disais pour l'OL l'an dernier et je le dis pour l'OM.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15