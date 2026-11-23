En s'imposant à Lille, l'Olympique Lyonnais a fait la belle opération du week-end, puisqu'à l'exception des deux équipes parisiennes, toutes les autres formations du haut de tableau ont calé. Le but marqué par Bidstrup contre le LOSC vaut donc très cher, et cela réjouit le joueur danois, qui contre Lille a battu un record assez épatant.

Les joueurs lyonnais ont probablement apprécié à sa juste valeur la victoire du Mans dimanche soir à Marseille , car ce résultat permet au club rhodanien de rester quatrième de Ligue 1 à seulement six points du Paris Saint-Germain et surtout à une longueur de Lille, où l'OL s'est imposé samedi. Auteur du but qui a permis à l'équipe de Carlos Vicens de gagner dans le Nord, le premier depuis qu'il a signé cet été à Lyon, Mads Bidstrup est forcément un joueur comblé. Mais le milieu de terrain, devenu international avec le Danemark en septembre dernier, ne se gargarise pas de cette réalisation, même si, forcément, il ne peut que s'en réjouir. Non, ce que Bidstrup a souhaité faire passer comme message, c'est qu'il faut que tout l'effectif doit se donner à 100% à chaque rencontre et finir les matchs sur les rotules. Et ses datas ont confirmé qu'il ne bluffait pas avec un record d'Europe.

Les statistiques relevées par Le Progrès concernant le match de Mads Bidstrup à Lille sont clairement énormes. « Cinq duels gagnés sur sept, 5 récupérations, 41 ballons touchés, Bidstrup a de nouveau été partout sur le terrain », fait remarquer le média régional. Mais c'est surtout le nombre de kilomètres parcourus par le milieu danois qui est exceptionnel. En effet, contre le LOSC, Mads Bidstrup a parcouru 13,8 kilomètres, soit le plus grand total des 5 grands championnats cette saison. De quoi confirmer l'implication totalement folle du joueur lyonnais lors de ce choc face à la formation de Davide Ancelotti. Commentant cette performance hors du commun, l'ancien joueur du RB Salzbourg a reconnu qu'il se mettait dans le rouge.

« Nous avons un très bon nutritionniste qui nous donne de la bonne nourriture, s’est d’abord amusé Mads Bidstrup avant de redevenir plus sérieux. Laisser mon corps sur le terrain comme ce samedi, c’est un moment incroyable. À Lille, il s’agissait plus de garder l'énergie, l’esprit de l'équipe. Nous sommes vraiment unis, et cette victoire est un grand boost de confiance ». Il est clair que si Carlos Vicens peut compter sur des joueurs aussi impliqués que son international danois, alors l'Olympique Lyonnais peut faire de belles choses cette saison.