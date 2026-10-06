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Real Madrid : Une terrible menace plane sur Mbappé

Kylian Mbappé
parGuillaume Conte
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L'état de grâce est terminé pour Kylian Mbappé au Real Madrid, et les socios sont prêts à le lâcher en cas de prochaine contre-performance.
Seulement quatrième de Liga après un début de saison décevant sur le plan du jeu et des résultats, le Real Madrid version José Mourinho ne fait pas se lever les foules. Ce sont même les sifflets qui pourraient tomber sur un Kylian Mbappé qui commence à cristalliser les tensions dans la capitale espagnole. Très peu sollicité par la France pendant cette trêve internationale quittée après le premier match en Turquie, le kid de Bondy a finalement beaucoup fait parler de lui pour ses petites phrases dans la quête au Ballon d’Or, et ses messages sur les réseaux qui démontrent qu’il prête beaucoup attention à ce qu’on dit sur lui.
Son escapade à Paris, sa balade en vélo alors que José Mourinho venait de déconseiller ce sport à ses joueurs, et son obsession pour le Ballon d’Or, sont en train de retourner les socios. Ces derniers pourraient bien le siffler à l’occasion du prochain match à domicile, contre Villarreal, si les choses ne se déroulent pas comme prévues.

Mbappé invité à marquer dans les grands matchs

Après la défaite dans le derby face à l’Atlético, les supporters sont sur les nerfs et Kylian Mbappé a intérêt à être performant rapidement selon le journaliste Ruben Canizares. « Il a été hué au Bernabéu cette saison. Ce ne sera pas nouveau, et je pense que si le match ne se déroule pas bien, il sera de nouveau hué, et Vinicius le sera aussi. C’est vrai qu’il marque beaucoup de buts, mais il est encore loin du niveau qu’exige le Real Madrid pour une star du calibre de Mbappé », a prévenu le journaliste de la COPE, pour qui Kylian Mbappé est attendu pour être performant dans les grands matchs, et pas seulement empiler les buts contre des formations de seconde zone.
Il reste à savoir dans quel état de forme le Français sera, lui qui s’est fait une belle frayeur en Turquie, mais ne semble souffrir d’aucune blessure sérieuse. L’occasion de répondre aux critiques, qui sont de plus en plus vives à son encontre au Real Madrid.

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Tu radotes... tu radotes !^^

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