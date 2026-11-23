A sa façon, Sidney Govou a salué le travail de Carlos Vicens. Un nouvel entraineur dont la légende de l'OL se méfie en raison de son CV qui ne veut pas dire grand chose à ses yeux.

L’Olympique Lyonnais a débuté l’ère Carlos Vicens par une victoire, ce qui est un sacré coup de boost pour le moral des troupes. L’entraineur espagnol a beau avoir un joli CV, il a beaucoup à prouver en Ligue 1 . Son passage comme adjoint de Pep Guardiola et sa courte expérience à Braga ne prouvent rien aux yeux de Sidney Govou. La légende lyonnaise a pris en exemple sa carrière, pour bien faire comprendre que le CV était une chose, et que le vrai niveau en était une autre.

« J’ai du mal avec un CV où on met d’abord en avant que Carlos Vicens a été l’adjoint de Guardiola. Entre être adjoint et être coach, il y a un monde. Moi, j’ai joué avec Zinedine Zidane et Karim Benzema, ce n’est pas pour ça que j’ai été Ballon d’or ! J’attends de voir ce qu’il va faire en numéro Un. C’est le terrain qui nous dira si c’est un bon choix ou pas », a fait savoir Sidney Govou dans les colonnes du Progrès. Une image qui a forcément le don d’être parlante aux yeux des supporters lyonnais.

Vicens n'a rien changé, et il a bien raison

En attendant, l’OL a fait le travail à Lille, et les premiers éléments montrés par Carlos Vicens ont déjà convaincu l’ancien international français, persuadé que Lyon est allé chercher un entraineur avec des principes, mais intelligent dans sa capacité de s’adapter à la situation. « Ce que j’ai vu sur le terrain samedi est satisfaisant. Pas mal de joueurs ont envie de « draguer » le nouveau coach quand il y a un changement, en faisant peut-être plus d’efforts. Mais dans l’ensemble, on a vu toujours les mêmes sorties de balle, en jouant court et propre. Quelques fois, ça me fait grincer des dents parce que c’est quand même très dangereux. Heureusement que les Lillois n’étaient pas dans un grand soir. Il n’y a pas eu de changements tactiques avec le nouveau coach. Pour preuve, c’est le même onze de départ que celui de Maciel qui a débuté. On est clairement dans la continuité. C’est une preuve d’intelligence du coach. Il n’a pas besoin de marquer son territoire. Ce n’est pas une équipe en crise dans laquelle il arrive », a résumé Sidney Govou, pour qui Vicens doit aussi s’appuyer sur ce qui marchait bien avec Paulo Fonseca.