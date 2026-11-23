Suite à la grave blessure de Désiré Doué, le Paris Saint-Germain ne va pas avoir d’autre choix que de recruter un attaquant de haut niveau, sous peine de laisser filer la Ligue des Champions.

Le club de la capitale française a encore perdu très gros le week-end dernier. Pas en termes de résultat, sachant que le PSG a enchaîné une douzième victoire de suite contre l’OGCN (3-2), mais au niveau des blessures, Paris a perdu l’une de ses principales armes offensives, à savoir Désiré Doué. Quelques semaines après Khvicha Kvaratskhelia, l’attaquant français a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit à Nice samedi. Par conséquent, l’international français sera lui aussi absent pendant plusieurs mois…

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Un énorme coup dur, un de plus, pour Luis Enrique, qui va forcément avoir besoin de renforts lors du prochain mercato hivernal. Si Paris ne fera pas de folie pour remplacer Doué et Kvara, Luis Campos pourrait cibler un joueur offensif polyvalent, capable de faire des différences sur un côté. Le directeur sportif du PSG n’aura de toute façon pas le choix que de trouver un joli coup sur le marché des transferts en janvier prochain, sous peine de plomber la belle saison en cours. C’est en tout cas l’avis de Bertrand Latour.

« Paris doit prendre un joueur de top niveau »