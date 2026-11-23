« Une saison à la poubelle », Bertrand Latour alerte le PSG
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On en a marre du PSG parce qu'ils osent mettre leur équipe actuelle à la hauteur du Barça 2015 (à la limite...) mais sacrilège, également à hauteur de celle de 2009 et de...2011 Des guerres ont été déclarées pour moins que ça 🤭
Le Marseillais connaît rien au ballon pour l'admettre. Le connaisseur, lui, sait que ce club va faire une saison catastrophique. Tant mieux tout le monde les détestes...
Ces 2 joueurs sont surpayés, il faudrait miser sur des jeunes loups moins gourmand!
Quel plaisir ! La chute commence
Ce n'est que partie remise, un grand club ne meurt jamais, je le disais pour l'OL l'an dernier et je le dis pour l'OM.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15