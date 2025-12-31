Blessé au genou, Kylian Mbappé absent plusieurs semaines

Touché au genou, Kylian Mbappé va être absent au moins trois semaines. La star tricolore du Real Madrid a passé une IRM qui a confirmé un problème.

Depuis plusieurs semaines Kylian Mbappé souffrait d'un genou, mais le joueur du Real Madrid et de l'équipe de France pensait que cela n'était que provisoire. Mais, selon L'Equipe, constatant que le problème ne se résorbait pas, le capitaine des Bleus a passé ce mercredi 31 décembre une IRM. Et cette dernière a confirmé qu'il y avait bien une lésion à un ligament externe du genou. Un problème qui ne nécessite pas d'intervention chirurgicale, mais oblige Kylian Mbappé à se mettre au repos au moins trois semaines.

Madrid va devoir avancer sans Mbappé

Pour l'instant, le Real Madrid, qui va devoir faire sans son meilleur joueur, n'a pas encore confirmé cette information. Mais c'est évidemment un énorme coup dur pour Xabi Alonso et une équipe qui était clairement Mbappé dépendante depuis le début de la saison. Du côté de l'équipe de France, même si les Bleus sont déjà qualifiés pour le Mondial 2026, on va tout de même suivre de près l'évolution de ce problème physique d'un joueur qui a été très rarement blessé.