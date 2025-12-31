ICONSPORT_264168_0146
Kylian Mbappé

Blessé au genou, Kylian Mbappé absent plusieurs semaines

Kylian Mbappé31 déc. , 14:04
parClaude Dautel
0
Touché au genou, Kylian Mbappé va être absent au moins trois semaines. La star tricolore du Real Madrid a passé une IRM qui a confirmé un problème.
Depuis plusieurs semaines Kylian Mbappé souffrait d'un genou, mais le joueur du Real Madrid et de l'équipe de France pensait que cela n'était que provisoire. Mais, selon L'Equipe, constatant que le problème ne se résorbait pas, le capitaine des Bleus a passé ce mercredi 31 décembre une IRM. Et cette dernière a confirmé qu'il y avait bien une lésion à un ligament externe du genou. Un problème qui ne nécessite pas d'intervention chirurgicale, mais oblige Kylian Mbappé à se mettre au repos au moins trois semaines.

Madrid va devoir avancer sans Mbappé

Pour l'instant, le Real Madrid, qui va devoir faire sans son meilleur joueur, n'a pas encore confirmé cette information. Mais c'est évidemment un énorme coup dur pour Xabi Alonso et une équipe qui était clairement Mbappé dépendante depuis le début de la saison. Du côté de l'équipe de France, même si les Bleus sont déjà qualifiés pour le Mondial 2026, on va tout de même suivre de près l'évolution de ce problème physique d'un joueur qui a été très rarement blessé.

Lire aussi

Kylian Mbappé règle son compte à Lamine YamalKylian Mbappé règle son compte à Lamine Yamal
CAN 2025 : Mbappé est bien venu soutenir le MarocCAN 2025 : Mbappé est bien venu soutenir le Maroc
Mbappé favori pour le Ballon d'Or 2026, le PSG disparaîtMbappé favori pour le Ballon d'Or 2026, le PSG disparaît
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_257784_0004
OM

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

ICONSPORT_280428_0173
PSG

PSG-OM : Paris craint un piège XXL au Koweit

ICONSPORT_278616_0097
OL

OL : Paulo Fonseca refuse le départ de Satriano

Fil Info

31 déc. , 15:00
OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille
31 déc. , 14:30
PSG-OM : Paris craint un piège XXL au Koweit
31 déc. , 13:30
OL : Paulo Fonseca refuse le départ de Satriano
31 déc. , 13:00
L'OM trouve un crack en Belgique, ça fera 17 ME
31 déc. , 12:40
OL : Lyon offre 10ME pour un milieu explosif
31 déc. , 12:20
PSG : Vitinha à Madrid, Luis Enrique menace de partir
31 déc. , 12:00
OM : Accord de principe entre Abdelli et Marseille
31 déc. , 11:30
OL : Endrick replace Lyon dans le top mondial

Derniers commentaires

OL : Endrick replace Lyon dans le top mondial

Largement autant de niaque, tellement plus de technique, un sens du collectif que Mariano n'avait pas du tout, tout comme une capacité à s'entendre avec ses coéquipiers. Pas du tout la même catégorie de joueur.

OM : Accord de principe entre Abdelli et Marseille

Non merci.... C'est un second couteau de l'équipe d'Algérie... Qu'est-ce qu'on va aller se faire chier avec lui..? Laisse le partir à Lyon zzzzzzz

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

Le gauchisme est une maladie mentale.

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

RIP

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

RIP

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading