ICONSPORT_268807_0022
Nico Williams

PSG : Nico Williams ouvre la porte à Paris

PSG17 févr. , 8:40
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG devrait vivre un prochain mercato estival mouvementé. Un joueur plaît particulièrement du côté de l’Athletic Bilbao : Nico Williams.
Le Paris Saint-Germain a misé sur la stabilité ces derniers mois sur le marché des transferts. Mais le club de la capitale pourrait finir par en payer le prix. Du moins, Luis Enrique ne serait pas opposé à l’arrivée de nouveaux joueurs l’été prochain : des profils de renom, encore jeunes et déterminés à remporter des titres importants sous les couleurs du PSG.
En Espagne, un nom revient avec insistance : celui de Nico Williams. D’autant que l’international espagnol, qui traverse une saison plus compliquée, pourrait être recruté à un prix relativement raisonnable.

Nico Williams, le PSG a un coup à jouer 

Selon les informations de Team Talk, Nico Williams n'est plus fermé à un départ de Bilbao. La saison vécue par l’Athletic est particulièrement laborieuse et le joueur souhaite désormais remporter des titres importants.
Sur le plan personnel, il enchaîne les blessures et repartir sur de nouvelles bases dans un autre club pourrait changer la donne pour lui. Plusieurs grandes écuries européennes auraient récemment été informées de sa possible disponibilité cet été. C’est notamment le cas de Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, du Bayern Munich, du Barça et du PSG.

Lire aussi

PSG : Un pépin pour Dembélé à 24h du choc contre MonacoPSG : Un pépin pour Dembélé à 24h du choc contre Monaco
Pour rappel, Nico Williams dispose d’une clause libératoire fixée à près de 90 millions d’euros par Bilbao. Mais le natif de Pampelune pourrait tenter de forcer un départ afin de permettre à son futur club de faire baisser la note.
Si le PSG veut obtenir gain de cause dans ce dossier, il devra agir vite et efficacement au vu de la concurrence. La présence de Luis Enrique pourrait toutefois peser dans la balance pour un Nico Williams qui avait, par le passé, été proche de rejoindre le Barça. Le train semble prêt à repasser pour évoluer dans un très grand club et il ne devra pas laisser passer cette opportunité.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282641_0025
OM

OM : Habib Beye ou Eric Chelle, verdict ce mardi !

ICONSPORT_312672_0243
OGC Nice

L1 : Claude Puel prolongé, Nice a tranché

stephane moulin nomme entraineur de valenciennes iconsport 174943 0029 393059
Valenciennes

Stéphane Moulin et Valenciennes, c'est déjà fini

ICONSPORT_283307_0148
OL

OL: Tolisso poussé par Rothen en équipe de France

Fil Info

17 févr. , 10:00
OM : Habib Beye ou Eric Chelle, verdict ce mardi !
17 févr. , 9:40
L1 : Claude Puel prolongé, Nice a tranché
17 févr. , 9:23
Stéphane Moulin et Valenciennes, c'est déjà fini
17 févr. , 9:20
OL: Tolisso poussé par Rothen en équipe de France
17 févr. , 9:00
TV : La démission de « Calimero » de Tavernost acceptée
17 févr. , 8:20
OL : Paulo Fonseca inquiète Lyon sur sa prolongation
17 févr. , 8:00
Longoria viré, Benatia de retour, coup de folie à l'OM
17 févr. , 00:00
LdC : Programme TV et résultats des barrages aller

Derniers commentaires

OL: Tolisso poussé par Rothen en équipe de France

ferme la toi il a 31 ans ca joue des coupes du monde bien plus vieux que ca

OM : Habib Beye ou Eric Chelle, verdict ce mardi !

Ca serait un sketch que Benatia revienne alors qu'il a déja posé sa démission le 9 Février et qu'il l'a confirmé y a 2 jours. Mais bon on est plus a un gag prêt a l'OM....

OM : Longoria convoqué pour s'expliquer

oui c’est vrai mais la bas la densité est plus élevé

TV : La démission de « Calimero » de Tavernost acceptée

Bien sur , c'est Ferry... pas a cause de NAK 🤣

OL : Paulo Fonseca inquiète Lyon sur sa prolongation

le titre? on a le plus gros parcours de fin de saison on doit rencontrer 8 equipes du top 10 sur les 12 matchs qu'il reste alors que c'est 5 pour paris ... tu rajoutes a ca le coupe d'europe et la coupe de france ... c'est plutot de la lucidité qu'il faut ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading