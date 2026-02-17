PSG : Nico Williams ouvre la porte à Paris

Le PSG devrait vivre un prochain mercato estival mouvementé. Un joueur plaît particulièrement du côté de l’Athletic Bilbao : Nico Williams.

Le Paris Saint-Germain a misé sur la stabilité ces derniers mois sur le marché des transferts. Mais le club de la capitale pourrait finir par en payer le prix. Du moins, Luis Enrique ne serait pas opposé à l’arrivée de nouveaux joueurs l’été prochain : des profils de renom, encore jeunes et déterminés à remporter des titres importants sous les couleurs du PSG

En Espagne, un nom revient avec insistance : celui de Nico Williams. D’autant que l’international espagnol, qui traverse une saison plus compliquée, pourrait être recruté à un prix relativement raisonnable.

Nico Williams, le PSG a un coup à jouer

Selon les informations de Team Talk, Nico Williams n'est plus fermé à un départ de Bilbao. La saison vécue par l’Athletic est particulièrement laborieuse et le joueur souhaite désormais remporter des titres importants.

Sur le plan personnel, il enchaîne les blessures et repartir sur de nouvelles bases dans un autre club pourrait changer la donne pour lui. Plusieurs grandes écuries européennes auraient récemment été informées de sa possible disponibilité cet été. C’est notamment le cas de Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, du Bayern Munich, du Barça et du PSG.

Lire aussi PSG : Un pépin pour Dembélé à 24h du choc contre Monaco

Pour rappel, Nico Williams dispose d’une clause libératoire fixée à près de 90 millions d’euros par Bilbao. Mais le natif de Pampelune pourrait tenter de forcer un départ afin de permettre à son futur club de faire baisser la note.

Si le PSG veut obtenir gain de cause dans ce dossier, il devra agir vite et efficacement au vu de la concurrence. La présence de Luis Enrique pourrait toutefois peser dans la balance pour un Nico Williams qui avait, par le passé, été proche de rejoindre le Barça. Le train semble prêt à repasser pour évoluer dans un très grand club et il ne devra pas laisser passer cette opportunité.