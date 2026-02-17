Stéphane Moulin et Valenciennes, c'est déjà fini

Arrivé l'été dernier sur le banc de Valenciennes avec pour objectif de ramener le club nordiste en Ligue 2, Stéphane Moulin a décidé de quitter VA, actuellement 12e de National.

« C’est avec regret que je dois me résoudre à quitter mes fonctions. Malgré les difficultés rencontrées, j’ai persévéré mais force est de constater que les résultats ne sont pas satisfaisants. Comme les coachs qui m’ont précédé, je n’ai pas réussi à inverser la tendance. Dans l’unique intérêt du club j’ai donc décidé de laisser ma place. Je tiens à remercier les dirigeants qui m’ont fait confiance, les salariés pour leur accueil et tous les sympathisants du VAFC. Je souhaite le meilleur aux joueurs et au club pour cette fin de saison », indique l'ancien entraîneur du SCO et de Caen dans un communiqué.

De son côté, le club de Valenciennes indique qu'en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, c'est Pierre Blois, entraîneur de l’équipe réserve du VAFC et Rudy Mater, entraîneur au centre de formation du club, qui auront pour mission de préparer les prochaines échéances sportives.