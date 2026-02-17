stephane moulin nomme entraineur de valenciennes iconsport 174943 0029 393059

Stéphane Moulin et Valenciennes, c'est déjà fini

Valenciennes17 févr. , 9:23
parClaude Dautel
Arrivé l'été dernier sur le banc de Valenciennes avec pour objectif de ramener le club nordiste en Ligue 2, Stéphane Moulin a décidé de quitter VA, actuellement 12e de National. 
« C’est avec regret que je dois me résoudre à quitter mes fonctions. Malgré les difficultés rencontrées, j’ai persévéré mais force est de constater que les résultats ne sont pas satisfaisants. Comme les coachs qui m’ont précédé, je n’ai pas réussi à inverser la tendance. Dans l’unique intérêt du club j’ai donc décidé de laisser ma place. Je tiens à remercier les dirigeants qui m’ont fait confiance, les salariés pour leur accueil et tous les sympathisants du VAFC. Je souhaite le meilleur aux joueurs et au club pour cette fin de saison », indique l'ancien entraîneur du SCO et de Caen dans un communiqué. 
De son côté, le club de Valenciennes indique qu'en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, c'est Pierre Blois, entraîneur de l’équipe réserve du VAFC et Rudy Mater, entraîneur au centre de formation du club, qui auront pour mission de préparer les prochaines échéances sportives.
Derniers commentaires

OL: Tolisso poussé par Rothen en équipe de France

ferme la toi il a 31 ans ca joue des coupes du monde bien plus vieux que ca

OM : Habib Beye ou Eric Chelle, verdict ce mardi !

Ca serait un sketch que Benatia revienne alors qu'il a déja posé sa démission le 9 Février et qu'il l'a confirmé y a 2 jours. Mais bon on est plus a un gag prêt a l'OM....

OM : Longoria convoqué pour s'expliquer

oui c’est vrai mais la bas la densité est plus élevé

TV : La démission de « Calimero » de Tavernost acceptée

Bien sur , c'est Ferry... pas a cause de NAK 🤣

OL : Paulo Fonseca inquiète Lyon sur sa prolongation

le titre? on a le plus gros parcours de fin de saison on doit rencontrer 8 equipes du top 10 sur les 12 matchs qu'il reste alors que c'est 5 pour paris ... tu rajoutes a ca le coupe d'europe et la coupe de france ... c'est plutot de la lucidité qu'il faut ...

