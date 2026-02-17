ICONSPORT_264181_0068
Nicolas de Tavernost

TV : La démission de « Calimero » de Tavernost acceptée

TV17 févr. , 9:00
parClaude Dautel
1
Quelques jours après la décision de Nicolas de Tavernost de quitter LFP Média, la démission de ce dernier a été acceptée. La Ligue va devoir lui trouver rapidement un successeur.
Un an après avoir pris la direction de LFP Média, l'ancien patron de M6 quitte donc l'organe qui gère les droits de la Ligue 1 par la petite porte. Lundi soir, les responsables ont validé la décision de Nicolas de Tavernost de quitter son poste, et ils se sont immédiatement mis en quête d'un remplaçant. Ce dernier ayant accepté de gérer les affaires courantes jusqu'à la venue de son successeur. Le dossier des droits TV du Mondial 2026, que LFP Média voulait acheter pour sa chaîne Ligue 1+ et qui finalement a été pris par Beinsports, aura été celui de trop pour Nicolas de Tavernost. A cette occasion, L'Equipe confirme ce mardi que ce dernier faisait de plus en plus l'objet de contestation interne.

De Tavernost avait perdu la confiance de certains dirigeants

Parmi ceux qui s'agaçaient de l'attitude de Nicolas de Tavernost, il y a Loïc Féry, le président de Lorient qui aurait demandé à ce dernier de cesser de jouer les « Calimero ». De même, le vice-président de l'AS Monaco à LFP Média a haussé le ton et a exigé de De Tavernost qu'il quitte son poste. Les dirigeants des clubs n'ont pas apprécié que celui qui a contribué au lancement de la chaîne Ligue 1 se répande dans les médias en affirmant qu'il avait été lâché par les clubs, alors que lui voulait attaquer la FIFA. Alors, au moment d'accepter la démission ou non de De Tavernost, il n'y a eu aucun suspense et moins d'un an après avoir rejoint LFP Média dans l'allégresse générale, c'était en avril 2025, le dirigeant de 75 ans a quitté ses fonctions.
Il faut désormais savoir ce que va devenir la chaîne Ligue 1+, laquelle va récupérer la totalité des matchs du championnat la saison prochaine. Seul problème, le nombre des abonnés stagne à 1,1 million d'euros et l'augmentation des prix déjà annoncée n'augure pas d'une explosion des abonnements. Alors que des plateformes seraient revenues à la charge pour diffuser la Ligue 1, il serait bon que les dirigeants de la LFP trouvent une solution rapide.
1
Derniers commentaires

OL: Tolisso poussé par Rothen en équipe de France

ferme la toi il a 31 ans ca joue des coupes du monde bien plus vieux que ca

OM : Habib Beye ou Eric Chelle, verdict ce mardi !

Ca serait un sketch que Benatia revienne alors qu'il a déja posé sa démission le 9 Février et qu'il l'a confirmé y a 2 jours. Mais bon on est plus a un gag prêt a l'OM....

OM : Longoria convoqué pour s'expliquer

oui c’est vrai mais la bas la densité est plus élevé

TV : La démission de « Calimero » de Tavernost acceptée

Bien sur , c'est Ferry... pas a cause de NAK 🤣

OL : Paulo Fonseca inquiète Lyon sur sa prolongation

le titre? on a le plus gros parcours de fin de saison on doit rencontrer 8 equipes du top 10 sur les 12 matchs qu'il reste alors que c'est 5 pour paris ... tu rajoutes a ca le coupe d'europe et la coupe de france ... c'est plutot de la lucidité qu'il faut ...

