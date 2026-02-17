Quelques jours après la décision de Nicolas de Tavernost de quitter LFP Média, la démission de ce dernier a été acceptée. La Ligue va devoir lui trouver rapidement un successeur.

L'Equipe confirme ce mardi que ce dernier faisait de plus en plus l'objet de contestation interne. Un an après avoir pris la direction de LFP Média, l'ancien patron de M6 quitte donc l'organe qui gère les droits de la Ligue 1 par la petite porte. Lundi soir, les responsables ont validé la décision de Nicolas de Tavernost de quitter son poste , et ils se sont immédiatement mis en quête d'un remplaçant. Ce dernier ayant accepté de gérer les affaires courantes jusqu'à la venue de son successeur. Le dossier des droits TV du Mondial 2026, que LFP Média voulait acheter pour sa chaîne Ligue 1+ et qui finalement a été pris par Beinsports, aura été celui de trop pour Nicolas de Tavernost. A cette occasion,confirme ce mardi que ce dernier faisait de plus en plus l'objet de contestation interne.

De Tavernost avait perdu la confiance de certains dirigeants

Parmi ceux qui s'agaçaient de l'attitude de Nicolas de Tavernost, il y a Loïc Féry, le président de Lorient qui aurait demandé à ce dernier de cesser de jouer les « Calimero ». De même, le vice-président de l'AS Monaco à LFP Média a haussé le ton et a exigé de De Tavernost qu'il quitte son poste. Les dirigeants des clubs n'ont pas apprécié que celui qui a contribué au lancement de la chaîne Ligue 1 se répande dans les médias en affirmant qu'il avait été lâché par les clubs, alors que lui voulait attaquer la FIFA. Alors, au moment d'accepter la démission ou non de De Tavernost, il n'y a eu aucun suspense et moins d'un an après avoir rejoint LFP Média dans l'allégresse générale, c'était en avril 2025, le dirigeant de 75 ans a quitté ses fonctions.