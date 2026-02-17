Longoria viré, Benatia de retour, coup de folie à l'OM

Frank McCourt est attendu dans les prochaines heures à Marseille et le propriétaire du club phocéen devrait faire une annonce fracassante 48 heures après la démission de Medhi Benatia.

C’est trop calme, j’aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c’est un peu trop plus moins calme ». Paraphrasant Jamel Debbouze, voilà ce que les supporters de l'Olympique de Marseille doivent se dire deux jours après La Provence et RMC, au moment où Frank McCourt est annoncé comme de retour dans la cité phocéenne. ». Paraphrasant Jamel Debbouze, voilà ce que les supporters de l'Olympique de Marseille doivent se dire deux jours après la confirmation par Medhi Benatia qu'il avait démissionné de l'OM le 9 février dernier . Car le club phocéen n'a toujours pas officialisé le départ du directeur du football. De même, c'est le silence absolu du côté de Pablo Longoria. Et si rien ne fuite du côté du président de Marseille, c'est que ce dernier pourrait rapidement être démis de ses fonctions. C'est le scénario envisagé très sérieusement par le quotidienet, au moment où Frank McCourt est annoncé comme de retour dans la cité phocéenne.

Le duo Benatia-Beye confirmé ce mardi ?

Selon Daniel Riolo, même si rien n'est acté, il semble possible que le propriétaire américain de l'OM annonce dès ce mardi, le départ de Pablo Longoria, le nomination à sa place de Medhi Benatia et l a désignation immédiate d'Habib Beye au poste d'entraîneur . C'est également ce que suggère Alexandre Jacquin dans le quotidien régional, même si nos deux confrères sont prudents sur ce coup de théâtre, un de plus, à Marseille.

Pour étayer cette thèse, ils rappellent que pour l'instant l'Olympique de Marseille n'a pas confirmé officiellement le départ de Medhi Benatia, contrairement au départ de Roberto De Zerbi annoncé vers 3h du matin pour ne pas perdre de temps . De plus, Medhi Benatia a placé nombre de ses hommes à des postes clés à l'OM. Ce qui pourrait forcément faciliter sa prise de pouvoir, et cela même si Medhi Benatia est coupé avec quelques joueurs cadres de l'effectif marseillais.

Pour Pablo Longoria, la fin de l'aventure à l'Olympique de Marseille se profile sérieusement, le président de l'OM ayant perdu la confiance des supporters, lesquels l'ont ciblé samedi lors du match contre Strasbourg. Cinq ans presque jour pour jour après avoir succédé à Jacques-Henri Eyraud après la révolte des supporters, Pablo Longoria risque de connaître le même sort dans les heures qui viennent.