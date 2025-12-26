ICONSPORT_280444_0121
Kylian Mbappé

CAN 2025 : Mbappé est bien venu soutenir le Maroc

Kylian Mbappé26 déc. , 21:15
parMehdi Lunay
0
Attendu à Rabat pour la CAN 2025 ce vendredi soir, Kylian Mbappé a bien tenu promesse. Les caméras de Maroc-Mali ont capté le capitaine des Bleus dans les tribunes du stade Prince Moulay Abdallah. Mbappé portait même le maillot de son ami Achraf Hakimi en sélection marocaine.
0
