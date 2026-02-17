OL : Paulo Fonseca inquiète Lyon sur sa prolongation

ICONSPORT_165988_0001
Arrivé à l'OL en janvier 2025, afin de remplacer Pierre Sage limogé par John Textor, Paulo Fonseca est lié avec le club rhodanien jusqu'en 2027.
Lorsqu'il a posé les pieds à Lyon l'an dernier, l'entraîneur portugais n'est pas arrivé en terrain conquis, car il succédait à Pierre Sage, extrêmement populaire dans la capitale des Gaules. Pourtant, malgré sa suspension longue durée, Paulo Fonseca a réussi à mettre en place ses méthodes de jeu, et à ramener l'Olympique Lyonnais en haut du football français. Dimanche soir, après la victoire contre Nice, le stade lyonnais a chanté à la gloire de Paulo Fonseca, au point de tirer des larmes au technicien de 52 ans. Maintenant, malgré tout cela, Paulo Fonseca n'a plus qu'un an et demi de contrat avec l'OL. Matthieu Louis-Jean a confié la semaine passée qu'il travaillait à une prolongation de l'entraîneur. Mais ce dernier hésite très fort et l'a fait savoir.

Paulo Fonseca a des ambitions, loin de Lyon ?

Invité de l'émission TKYDG, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a abordé directement ce sujet de sa prolongation de contrat. S'il a précisé qu'il serait toujours là la saison prochaine, il a tout de même reconnu que, tout comme les footballeurs, il avait des objectifs… sous-entendant qu'il pourrait partir pour un plus gros challenge. « J’ai un contrat la saison prochaine et c’est une certitude je serai là la saison prochaine (...) Pour moi, parler de cela n’est pas important maintenant. Nous avons tous une bonne relation, et on en parlera quand il faut (...) Tout le monde sait que je suis bien ici, mais tout le monde sait aussi que nous sommes tous ambitieux et nous ne savons pas le futur », avoue celui qui n'a pas digéré son échec sur le banc de l'AC Milan.
Pour l'instant, il n'y a aucune urgence puisque Paulo Fonseca n'envisage pas de partir l'été prochain et sera bien là pour la saison 2026-2027. Mais forcément, si dans un an, un grand d'Europe vient le courtiser, il se pourrait bien que l'entraîneur portugais cède aux sirènes étrangères. Personne ne pourra lui en vouloir du côté de Lyon, surtout si cette saison il réussit à ramener l'Olympique Lyonnais en Ligue des champions, et pourquoi pas la Coupe de France.
Derniers commentaires

OL: Tolisso poussé par Rothen en équipe de France

ferme la toi il a 31 ans ca joue des coupes du monde bien plus vieux que ca

OM : Habib Beye ou Eric Chelle, verdict ce mardi !

Ca serait un sketch que Benatia revienne alors qu'il a déja posé sa démission le 9 Février et qu'il l'a confirmé y a 2 jours. Mais bon on est plus a un gag prêt a l'OM....

OM : Longoria convoqué pour s'expliquer

oui c’est vrai mais la bas la densité est plus élevé

TV : La démission de « Calimero » de Tavernost acceptée

Bien sur , c'est Ferry... pas a cause de NAK 🤣

OL : Paulo Fonseca inquiète Lyon sur sa prolongation

le titre? on a le plus gros parcours de fin de saison on doit rencontrer 8 equipes du top 10 sur les 12 matchs qu'il reste alors que c'est 5 pour paris ... tu rajoutes a ca le coupe d'europe et la coupe de france ... c'est plutot de la lucidité qu'il faut ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

