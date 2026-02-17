OL : Paulo Fonseca inquiète Lyon sur sa prolongation

Arrivé à l'OL en janvier 2025, afin de remplacer Pierre Sage limogé par John Textor, Paulo Fonseca est lié avec le club rhodanien jusqu'en 2027.

Lorsqu'il a posé les pieds à Lyon l'an dernier, l'entraîneur portugais n'est pas arrivé en terrain conquis, car il succédait à Pierre Sage, extrêmement populaire dans la capitale des Gaules. Pourtant, malgré sa suspension longue durée, Paulo Fonseca a réussi à mettre en place ses méthodes de jeu, et à ramener l'Olympique Lyonnais en haut du football français. Dimanche soir, après la victoire contre Nice, le stade lyonnais a chanté à la gloire de Paulo Fonseca, au point de tirer des larmes au technicien de 52 ans. Maintenant, malgré tout cela, Paulo Fonseca n'a plus qu'un an et demi de contrat avec l'OL. Matthieu Louis-Jean a confié la semaine passée qu'il travaillait à une prolongation de l'entraîneur. Mais ce dernier hésite très fort et l'a fait savoir.

Paulo Fonseca a des ambitions, loin de Lyon ?

Invité de l'émission TKYDG, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a abordé directement ce sujet de sa prolongation de contrat. S'il a précisé qu'il serait toujours là la saison prochaine, il a tout de même reconnu que, tout comme les footballeurs, il avait des objectifs… sous-entendant qu'il pourrait partir pour un plus gros challenge. « J’ai un contrat la saison prochaine et c’est une certitude je serai là la saison prochaine (...) Pour moi, parler de cela n’est pas important maintenant. Nous avons tous une bonne relation, et on en parlera quand il faut (...) Tout le monde sait que je suis bien ici, mais tout le monde sait aussi que nous sommes tous ambitieux et nous ne savons pas le futur », avoue celui qui n'a pas digéré son échec sur le banc de l'AC Milan.

Pour l'instant, il n'y a aucune urgence puisque Paulo Fonseca n'envisage pas de partir l'été prochain et sera bien là pour la saison 2026-2027. Mais forcément, si dans un an, un grand d'Europe vient le courtiser, il se pourrait bien que l'entraîneur portugais cède aux sirènes étrangères. Personne ne pourra lui en vouloir du côté de Lyon, surtout si cette saison il réussit à ramener l'Olympique Lyonnais en Ligue des champions, et pourquoi pas la Coupe de France.