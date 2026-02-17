OL: Tolisso poussé par Rothen en équipe de France

L'OL marche sur l’eau depuis quelques semaines et un joueur fait particulièrement parler de lui : Corentin Tolisso. Beaucoup aimeraient d’ailleurs revoir le milieu de terrain appelé en équipe de France.

L’ Olympique Lyonnais a fait le travail face à Nice ce dimanche soir en Ligue 1, s’imposant 2-0, avec un but de Corentin Tolisso. Le milieu de terrain français est en pleine forme et peut rêver de décrocher un titre avec son club formateur cette saison.

De plus, Tolisso pourrait avoir une belle surprise dans les semaines à venir. Ses prestations convaincantes en font un candidat crédible pour une convocation en équipe de France et le timing semble idéal, juste avant la Coupe du monde 2026. Il faudra toutefois définitivement convaincre Didier Deschamps, que l’on dit encore un peu réticent à l’idée de rappeler Corentin Tolisso.

Tolisso, Deschamps reçoit un appel

Pour Jérôme Rothen, le sélectionneur de l’équipe de France aurait tout intérêt à rappeler rapidement le champion du monde 2018, qui mérite d’être récompensé :

« Si on m’explique que, par rapport à la concurrence, il est inférieur à certains au milieu de terrain, ce n’est pas vrai ! Il évolue dans une équipe qui tourne bien, il est en confiance, il est capitaine, il marque et peut jouer à plusieurs postes. Il peut évoluer aussi bien haut que bas sur le terrain. Attaquant ? On ne va quand même pas donner des idées à Didier Deschamps… »

Corentin Tolisso, 31 ans, a déjà inscrit 8 buts avec l’OL depuis le début de la saison. Son expérience du plus haut niveau, ainsi que son volume de jeu, pourraient apporter énormément à un milieu de terrain de l’équipe de France parfois un peu tendre.

Reste à savoir ce que décidera Didier Deschamps, mais en tout cas, l’ancien joueur du Bayern Munich met tous les ingrédients de son côté pour envisager une nouvelle aventure en Amérique du Nord l’été prochain.