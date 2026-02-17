OL: Tolisso poussé par Rothen en équipe de France

ferme la toi il a 31 ans ca joue des coupes du monde bien plus vieux que ca
Ca serait un sketch que Benatia revienne alors qu'il a déja posé sa démission le 9 Février et qu'il l'a confirmé y a 2 jours. Mais bon on est plus a un gag prêt a l'OM....
oui c’est vrai mais la bas la densité est plus élevé
Bien sur , c'est Ferry... pas a cause de NAK 🤣
le titre? on a le plus gros parcours de fin de saison on doit rencontrer 8 equipes du top 10 sur les 12 matchs qu'il reste alors que c'est 5 pour paris ... tu rajoutes a ca le coupe d'europe et la coupe de france ... c'est plutot de la lucidité qu'il faut ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
Loading