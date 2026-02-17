ICONSPORT_283307_0148
Corentin Tolisso (OL)

OL: Tolisso poussé par Rothen en équipe de France

OL17 févr. , 9:20
parHadrien Rivayrand
3
L'OL marche sur l’eau depuis quelques semaines et un joueur fait particulièrement parler de lui : Corentin Tolisso. Beaucoup aimeraient d’ailleurs revoir le milieu de terrain appelé en équipe de France.
L’Olympique Lyonnais a fait le travail face à Nice ce dimanche soir en Ligue 1, s’imposant 2-0, avec un but de Corentin Tolisso. Le milieu de terrain français est en pleine forme et peut rêver de décrocher un titre avec son club formateur cette saison.
De plus, Tolisso pourrait avoir une belle surprise dans les semaines à venir. Ses prestations convaincantes en font un candidat crédible pour une convocation en équipe de France et le timing semble idéal, juste avant la Coupe du monde 2026. Il faudra toutefois définitivement convaincre Didier Deschamps, que l’on dit encore un peu réticent à l’idée de rappeler Corentin Tolisso.

Tolisso, Deschamps reçoit un appel 

Pour Jérôme Rothen, le sélectionneur de l’équipe de France aurait tout intérêt à rappeler rapidement le champion du monde 2018, qui mérite d’être récompensé :
« Si on m’explique que, par rapport à la concurrence, il est inférieur à certains au milieu de terrain, ce n’est pas vrai ! Il évolue dans une équipe qui tourne bien, il est en confiance, il est capitaine, il marque et peut jouer à plusieurs postes. Il peut évoluer aussi bien haut que bas sur le terrain. Attaquant ? On ne va quand même pas donner des idées à Didier Deschamps… »

Lire aussi

OL : Et si Lyon réussissait un exploit historique en Ligue 1OL : Et si Lyon réussissait un exploit historique en Ligue 1
Corentin Tolisso, 31 ans, a déjà inscrit 8 buts avec l’OL depuis le début de la saison. Son expérience du plus haut niveau, ainsi que son volume de jeu, pourraient apporter énormément à un milieu de terrain de l’équipe de France parfois un peu tendre.
Reste à savoir ce que décidera Didier Deschamps, mais en tout cas, l’ancien joueur du Bayern Munich met tous les ingrédients de son côté pour envisager une nouvelle aventure en Amérique du Nord l’été prochain.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_282641_0025
OM

OM : Habib Beye ou Eric Chelle, verdict ce mardi !

ICONSPORT_312672_0243
OGC Nice

L1 : Claude Puel prolongé, Nice a tranché

stephane moulin nomme entraineur de valenciennes iconsport 174943 0029 393059
Valenciennes

Stéphane Moulin et Valenciennes, c'est déjà fini

Fil Info

17 févr. , 10:00
OM : Habib Beye ou Eric Chelle, verdict ce mardi !
17 févr. , 9:40
L1 : Claude Puel prolongé, Nice a tranché
17 févr. , 9:23
Stéphane Moulin et Valenciennes, c'est déjà fini
17 févr. , 9:00
TV : La démission de « Calimero » de Tavernost acceptée
17 févr. , 8:40
PSG : Nico Williams ouvre la porte à Paris
17 févr. , 8:20
OL : Paulo Fonseca inquiète Lyon sur sa prolongation
17 févr. , 8:00
Longoria viré, Benatia de retour, coup de folie à l'OM
17 févr. , 00:00
LdC : Programme TV et résultats des barrages aller

Derniers commentaires

OL: Tolisso poussé par Rothen en équipe de France

ferme la toi il a 31 ans ca joue des coupes du monde bien plus vieux que ca

OM : Habib Beye ou Eric Chelle, verdict ce mardi !

Ca serait un sketch que Benatia revienne alors qu'il a déja posé sa démission le 9 Février et qu'il l'a confirmé y a 2 jours. Mais bon on est plus a un gag prêt a l'OM....

OM : Longoria convoqué pour s'expliquer

oui c’est vrai mais la bas la densité est plus élevé

TV : La démission de « Calimero » de Tavernost acceptée

Bien sur , c'est Ferry... pas a cause de NAK 🤣

OL : Paulo Fonseca inquiète Lyon sur sa prolongation

le titre? on a le plus gros parcours de fin de saison on doit rencontrer 8 equipes du top 10 sur les 12 matchs qu'il reste alors que c'est 5 pour paris ... tu rajoutes a ca le coupe d'europe et la coupe de france ... c'est plutot de la lucidité qu'il faut ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading