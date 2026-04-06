Mbappé Vinicius

« Bien sûr que c'est agaçant », Vinicius se confie sur Mbappé

Kylian Mbappé06 avr. , 17:30
parClaude Dautel
0
Depuis la défaite du Real Madrid à Majorque, Kylian Mbappé fait l'objet de vives critiques en Espagne. A la veille du match aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, Vinicius Jr est monté au créneau.
Pour beaucoup, l'attaquant brésilien du Real Madrid n'est pas le meilleur ami du monde de Kylian Mbappé, mais les deux le savent, ils doivent cohabiter sous le maillot des Merengue où leur association est censée tout dynamiter. Mais depuis que l'attaquant français a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre Madrid, ce n'est pas le cas. Au point même que du côté des fans du Real, on commence à se demander si finalement leurs homologues parisiens n'avaient pas raison en affirmant que Kylian Mbappé pouvait faire exploser n'importe quel vestiaire. Et la colère a grimpé d'un cran ce week-end suite à la défaite du Real Madrid en Liga, laquelle a pratiquement offert le titre au Barça. Mbappé est ciblé de partout, et cela agace prodigieusement Vinicius Jr.

Vinicius Jr au secours de Mbappé

Alors qu'un supporter désabusé du Real Madrid a mis en ligne un site qui recense le nombre de jours qu'il reste jusqu'à la fin du contrat de Kylian Mbappé, son coéquipier brésilien est venu le soutenir. Pour Vinicius Jr, il est évident que ces attaques incessantes contre l'attaquant français sont perturbantes et qu'elles ne sont pas normales. « Quelles sont mes relations avec Kylian ? On entend beaucoup de choses. Kylian est là pour nous aider à gagner des matchs, ses buts nous donnent confiance. Contre le Bayern ce sera un match difficile où les grands joueurs font la différence, et Mbappé en fait partie », a fait remarquer l'attaquant brésilien du Real Madrid avant d'évoquer ces critiques qui visent particulièrement son coéquipier français.
Parce que, comme cela était le cas, Kylian Mbappé est accusé au Real Madrid, comme il l'était au PSG, de ne faire aucun effort défensivement. Cette situation irrite sérieusement Vinicius Jr, qui estime que ces critiques sont totalement fictives et que son équipe n'est pas meilleure sans Mbappé. « Ce que j’entends sur Kylian, bien sûr que c'est agaçant, mais chacun est libre de s'exprimer. Nous devons respecter les consignes de l’entraîneur. Ce qui vient de l'extérieur ne nous concerne pas. Nous pouvons nous entraider pour progresser », a prévenu Vinicius Jr à la veille d'un choc énorme face au Bayern Munich en Ligue des champions. Pour cette rencontre, les dirigeants madrilènes espèrent que tout se passera pour le mieux pour Mbappé et Vinicius Jr histoire de faire taire ces rumeurs.

Lire aussi

Real : Kylian Mbappé humilié par une violente innovationReal : Kylian Mbappé humilié par une violente innovation
Un duel Dembélé-Mbappé pour le Ballon d'Or 2026 ?Un duel Dembélé-Mbappé pour le Ballon d'Or 2026 ?
Mbappé fait son mea culpa, mais il ne changera pasMbappé fait son mea culpa, mais il ne changera pas
0
Articles Recommandés
Sénégal CAN 2025
CAN 2025

CAN 2025 : Le Sénégal reçoit du courrier, la réponse est foudroyante

Beye ICONSPORT_352509_0107
OM

OM : Habib Beye humilié

Frenkie de Jong
PSG

PSG : De Jong poussé vers Paris

Pavel Sulc - Olympique Lyonnais
OL

L'OL accusé d'avoir détruit Sulc en le titularisant

Fil Info

06 avr. , 19:20
CAN 2025 : Le Sénégal reçoit du courrier, la réponse est foudroyante
06 avr. , 19:00
OM : Habib Beye humilié
06 avr. , 18:30
PSG : De Jong poussé vers Paris
06 avr. , 18:00
L'OL accusé d'avoir détruit Sulc en le titularisant
06 avr. , 17:00
L'Italie mise tout sur Antonio Conte pour le Mondial 2030 !
06 avr. , 16:30
OL : Tolisso avec les Bleus, la campagne brutalement stoppée
06 avr. , 16:00
OM, Lens, Rennes… Un Lorientais affole la Ligue 1
06 avr. , 15:30
PSG : Camavinga ne signera pas à Paris
06 avr. , 14:30
« Le plus important... » : L’OM en crise, le nouveau patron intervient

Derniers commentaires

« Le plus important... » : L’OM en crise, le nouveau patron intervient

Intelligent encore celui-ci !!! Bravo benêt occupe toi de ton Qsg !!

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

Ahh Bon? Et bielsa ou gerets ?? Ton cerveau lobotomisé les as oubliés ou bien ???

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

Si on a pissé sur tudor cest quil le méritait, il nous a jamais apprécié on s'en branle de tudor cest qui au fait lui ?? Il arrive pas a la cheville de gerets ou bielsa, et pour le beye cest pareil, si toi tu pense qu'on ne mérite pas mieux.. un club comme L'OM..!! Cest que cest toi le poison sans ambition qui tombe amoureux du premier clampin.. le mec vient du Red star il a rien prouvé et tu penses quil peut être l'homme de la situation ?ou quon ne mérite pas mieux ?? Et pour rachid le jour où tu auras fait 1% de se quil a accompli pour le club tu pourra venir tchatcher espèce de mastre tu devais êtres un de ces indigné quand on a viré eyrault ou anigo .. remerci nous plutot... et LFI t'emmerde le sale fachos nazi va supporter lyon ou nice ca te colleras mieux avec tes idéologies, tu dois être en PLS vive payan allisio il l'a eu dans le cul marseille est siamo tutti antifachisti et le restera.. change de ville le fachos

Paulo Fonseca et l’OL, ça sent la fin !

Je me met au niveau , et pis c’est tout … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

« Le plus important... » : L’OM en crise, le nouveau patron intervient

Je ne vois pas où est la crise ? Petit à petit les Sardines retrouvent leur place normale en FarmerLeague… 😬🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading