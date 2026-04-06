« Bien sûr que c'est agaçant », Vinicius se confie sur Mbappé

Depuis la défaite du Real Madrid à Majorque, Kylian Mbappé fait l'objet de vives critiques en Espagne. A la veille du match aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, Vinicius Jr est monté au créneau.

Pour beaucoup, l'attaquant brésilien du Real Madrid n'est pas le meilleur ami du monde de Kylian Mbappé, mais les deux le savent, ils doivent cohabiter sous le maillot des Merengue où leur association est censée tout dynamiter. Mais depuis que l'attaquant français a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre Madrid, ce n'est pas le cas. Au point même que du côté des fans du Real, on commence à se demander si finalement leurs homologues parisiens n'avaient pas raison en affirmant que Kylian Mbappé pouvait faire exploser n'importe quel vestiaire. Et la colère a grimpé d'un cran ce week-end suite à l a défaite du Real Madrid en Liga , laquelle a pratiquement offert le titre au Barça. Mbappé est ciblé de partout, et cela agace prodigieusement Vinicius Jr.

Vinicius Jr au secours de Mbappé

Alors qu'un supporter désabusé du Real Madrid a mis en ligne un site qui recense le nombre de jours qu'il reste jusqu'à la fin du contrat de Kylian Mbappé, son coéquipier brésilien est venu le soutenir. Pour Vinicius Jr, il est évident que ces attaques incessantes contre l'attaquant français sont perturbantes et qu'elles ne sont pas normales. « Quelles sont mes relations avec Kylian ? On entend beaucoup de choses. Kylian est là pour nous aider à gagner des matchs, ses buts nous donnent confiance. Contre le Bayern ce sera un match difficile où les grands joueurs font la différence, et Mbappé en fait partie », a fait remarquer l'attaquant brésilien du Real Madrid avant d'évoquer ces critiques qui visent particulièrement son coéquipier français.

Parce que, comme cela était le cas, Kylian Mbappé est accusé au Real Madrid, comme il l'était au PSG, de ne faire aucun effort défensivement. Cette situation irrite sérieusement Vinicius Jr, qui estime que ces critiques sont totalement fictives et que son équipe n'est pas meilleure sans Mbappé. « Ce que j’entends sur Kylian, bien sûr que c'est agaçant, mais chacun est libre de s'exprimer. Nous devons respecter les consignes de l’entraîneur. Ce qui vient de l'extérieur ne nous concerne pas. Nous pouvons nous entraider pour progresser », a prévenu Vinicius Jr à la veille d'un choc énorme face au Bayern Munich en Ligue des champions. Pour cette rencontre, les dirigeants madrilènes espèrent que tout se passera pour le mieux pour Mbappé et Vinicius Jr histoire de faire taire ces rumeurs.