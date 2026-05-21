Officiel : Jens Berthel Askou nouvel entraineur de Toulouse

Le TFC est parti chercher un entraineur atypique pour prendre la suite de Carles Martinez Novell.

Le Danois Jens Berthel Askou a été nommé comme entraineur du TFC. Ce Danois de 43 ans dirigeait jusqu’à présent Motherwell, dans le championnat écossais. « Au fil des échanges, il nous est apparu comme un entraîneur capable de s’inscrire pleinement dans la direction que nous voulons donner au club. Son parcours et son approche sportive et humaine ont renforcé notre conviction qu’il était le bon choix pour accompagner le Toulouse FC dans cette nouvelle étape », a expliqué le président toulousain Olivier Cloarec.