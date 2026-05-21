CdM 2026 : Harry Maguire choqué, l’Angleterre le vire

Grosse surprise en Angleterre avec l'annonce, à la veille de la liste, de l'absence d'Harry Maguire au Mondial malgré une saison solide avec Manchester United.

A la veille de la publication de la liste des joueurs anglais pour la Coupe du monde, Harry Maguire a été prévenu par Thomas Tuchel qu’il n’irait pas en Amérique. Le défenseur central emblématique des Three Lions sort pourtant d’une saison très sérieuse à Manchester United, où sa solidité défensive, sa présence dans les duels et même son apport offensif sur les coups de pied arrêtés, ont permis aux Red Devils de terminer sur le podium. Pas suffisant pour convaincre l’entraineur allemand, qui ne mise visiblement pas sur les qualités de Maguire pour aller chercher le titre mondial.

Se confiant au journaliste Ben Jacobs à propos de cette décision qui lui a été signifiée, Harry Maguire a avoué tomber de haut. « J’avais plutôt confiance et je me disais que je pouvais jouer un rôle important cet été pour mon pays après la saison que je viens de passer. J’ai été choqué et dégoûté par la décision. Maintenant, je souhaite aux joueurs le meilleur », a confié le défenseur central aux 66 apparition avec les Three Lions. Après avoir disputé les Coupes du monde 2018 et 2022, Harry Maguire voit sa série avec la sélection anglaise s’arrêter brutalement.