L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

La Ligue 1 a définitivement rendu son verdict le week-end dernier après le coup de sifflet final de la dernière journée. L'OL a terminé son exercice à une quatrième position frustrante, surtout que les Gones auraient pu finir plus haut sans certaines décisions arbitrales défavorables.

Lors de la toute dernière journée de Ligue 1 cette saison, l' Olympique Lyonnais aurait pu profiter du faux pas du LOSC face à l'AJ Auxerre pour récupérer une troisième place qu'il a longtemps occupée. Mais les hommes de Paulo Fonseca se sont écrasés face au RC Lens (0-4) et ont manqué une belle occasion de se qualifier directement pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Au lieu de ça, ces derniers devront passer par des tours de qualification pendant l'été. Une situation frustrante tant les Gones ont réussi à faire passer cette saison du cauchemar annoncé au rêve à portée de main.

L'OL lésé par l'arbitrage ?

Maintenant que les places sont définitives, le compte X ArbitreVar a réalisé une vaste analyse sur les décisions arbitrales qui ont été prises injustement, ou celles qui n'ont pas été prises, pour recalculer le classement de la Ligue 1 selon ses critères.

Et à ce jeu-là, l'OL peut se sentir lésé. Car selon ce classement réalisé en tenant compte des interprétations et des erreurs d'arbitrages tout au long de la saison en Ligue 1, le club rhodanien aurait dû finir sur la troisième marche du podium, juste devant l'OM et Lille. Au total, Lyon aurait pu compter 2,3 points supplémentaires sans certaines erreurs commises par le corps arbitral. Au total, il est le troisième club le plus impacté négativement par l'arbitrage, après Nantes et Nice, mais surtout le premier club au classement des buts probables liés à l'arbitrage (xRG). En d'autres termes, l'OL aurait dû marquer 3,3 buts supplémentaires cette saison avec des décisions moins défavorables.

Dommage pour le club et ses supporters, c'est bien le classement officiel qui compte, celui qui totalise les victoires, les matchs nuls et les défaites. C'est en s'écroulant à Toulouse puis face à Lens à domicile que les hommes de Paulo Fonseca ont laissé filer leur destin qu'ils avaient pourtant entre les mains.