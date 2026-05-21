Nice-ASSE à huis clos, la LFP peut tout changer

A quelques jours du premier match de barrage d'accession à la Ligue 1 face à l'AS Saint-Etienne, la LFP a infligé une sanction de deux matchs à huis clos à l'encontre de l'OGC Nice. Une décision injuste, selon Claude Puel.

Cette double confrontation entre Saint-Etienne et Nice pour obtenir le dernier ticket pour la prochaine saison de Ligue 1 est définitivement bien particulière. Surtout pour les Aiglons. Après avoir appris que les deux rencontres pourraient se disputer sans les internationaux à cause du strict règlement de la Fifa, le club azuréen a pris un nouveau bâton dans les roues.

Réunie ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a prononcé des sanctions envers le Gym après l'envahissement de pelouse à l'Allianz Riviera, après la dernière journée de Ligue 1 face au FC Metz. Et la sanction fait mal, puisqu'il est désormais prévu que le match retour des barrages, à Nice, devra se jouer à huis-clos . Une situation que Claude Puel ne comprend pas, lui qui espère encore que l'appel permettra de changer la décision initiale.

Claude Puel est remonté

« On a fait une réclamation avec le club et j'espère que ça sera revu en considération. Je pense que la sanction est trop lourde. On sait l'importance des supporters dans ce genre de confrontations. On va jouer à Saint-Étienne dans un stade à guichets fermés. Et on jouerait à huis clos chez nous. Je trouve cela disproportionné le fait d'avoir deux matchs et un avec sursis, ce qui impacterait également l'OGC Nice pour la saison prochaine. C'est normal d'avoir porté réclamation et on espère une issue favorable », a indiqué l'entraineur de l'OGC Nice en conférence de presse ce jeudi, en marge de la finale de la Coupe de France face au RC Lens (vendredi 22 mai, 21h).

Il serait en effet bien préjudiciable pour Nice de disputer le match aller dans un Chaudron plein à craquer et prêt à pousser son équipe, et le match retour, le plus important, dans une enceinte vidée de ses supporters. Pour la LFP, les règles sont les règles, mais pour Claude Puel, l'espoir est encore là.