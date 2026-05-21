PSG : Hakimi écarté en finale, Luis Enrique a décidé

Absent depuis la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi n’est pas pressenti pour démarrer la finale contre Arsenal le 30 mai prochain. Ce qui profiterait alors à Warren Zaïre-Emery.

Le Paris Saint-Germain joue le match le plus important de sa saison le 30 mai prochain avec une seconde finale consécutive de Ligue des Champions, cette fois contre Arsenal à Budapest. Les hommes de Luis Enrique ont l’occasion d’écrire leur légende avec un possible « back to back », à savoir deux titres de suite en Ligue des Champions. Pour ce match crucial, l’entraîneur espagnol va néanmoins devoir effectuer des choix forts. En attaque, avec comme d’habitude le choix entre Bradley Barcola et Désiré Doué, même si l’ancien Rennais part avec une longueur d’avance, mais également sur le plan défensif.

Hakimi sur le banc, c'est inévitable

A droite, le doute existe quant à la titularisation d’Achraf Hakimi, éloigné des terrains depuis le 28 avril dernier en raison de sa blessure face au Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des Champions. Même si pour de nombreux observateurs, le Marocain sera rétabli afin d’affronter les Gunners, Dominique Sévérac est lui persuadé que l’ancien latéral droit de l’Inter et du Real Madrid sera sur le banc. Le chroniqueur de l’Equipe du Soir mise sur une titularisation de Warren Zaïre-Emery pour épauler Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes.

« Je pense que Hakimi ne jouera pas en finale contre Arsenal et que Zaïre-Emery sera latéral droit. Hakimi a débranché depuis le 28 avril, au match aller contre le Bayern Munich en demi-finale. On parle d’une finale de Ligue des Champions… 28 avril-30 mai, 32 jours sans jouer, pardon… Ce n’est pas la finale contre Melun » a glissé le journaliste du Parisien sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe. La non-titularisation d’Achraf Hakimi pour la finale de la Ligue des Champions représenterait une vraie surprise de la part de Luis Enrique.

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Mais l’entraîneur parisien pourrait faire le choix de Warren Zaïre-Emery en défense et de Fabian Ruiz au milieu afin d’aligner le onze le plus en forme du moment. Reste à voir si dans les dix jours qui viennent, Achraf Hakimi parviendra à enchainer les entraînements collectifs et à retrouver suffisamment la forme pour espérer débuter. Sans quoi il devra s’asseoir sur le banc à Budapest le 30 mai prochain de manière inévitable.