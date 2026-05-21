L'offre du PSG refusée, il n’a pas confiance en Luis Enrique

Malgré l’offre transmise par le Paris Saint-Germain, Ibrahima Diaby a refusé de signer son premier contrat professionnel au sein de son club formateur. Le jeune milieu de terrain redoutait son temps de jeu en équipe première.

Luis Enrique a beau ouvrir les portes de son vestiaire aux jeunes du centre de formation, certains refusent la main tendue par l’entraîneur du Paris Saint-Germain . C’est notamment le cas d’Ibrahima Diaby qui avait décliné la proposition de ses dirigeants l’été dernier. Au lieu de signer son premier contrat professionnel dans la capitale, l’ancien titi avait privilégié le projet présenté par le Cercle Bruges.

Le Franco-Guinéen joue donc le maintien en Belgique, alors que les pros parisiens visent un deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions, et que les U18 vont disputer la finale de la Coupe Gambardella. Pas de quoi éprouver le moindre regret pour le milieu de 19 ans, certes attaché au Paris Saint-Germain, mais encore plus à son temps de jeu et à sa carrière. « Tout le monde rêverait d’être dans cette équipe, c’est la meilleure du monde, mais j’avais besoin d’avoir un temps de jeu régulier, pas de gratter des minutes par-ci, par-là », s’est justifié Ibrahima Diaby dans un entretien accordé au Parisien.

Il faut penser à sa carrière - Ibrahima Diaby

« C’est difficile de refuser un contrat professionnel au PSG, mais j’ai pris du recul, j’ai bien réfléchi. J’estimais qu’en tant que jeune joueur, je devais m’affirmer dans un vestiaire en quittant le cocon. J’étais dans une logique de progression, d’aller là où je pourrai enchaîner les matchs. J’ai eu la lucidité de partir dans un club plus modeste pour montrer la meilleure version de moi-même. Et si je dois revenir un jour au PSG ou dans un club de ce niveau, alors ce sera par la grande porte. Je suis un amoureux du PSG, je dois tout à Paris, mais il faut penser à sa carrière. J’ai choisi le Cercle Bruges pour progresser et montrer mes qualités. Je ne regrette pas », a assumé l’ex-Parisien qui a réussi à s’imposer à Bruges après un début de saison difficile.