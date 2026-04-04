Liga : Malgré Mbappé, Madrid tombe chez un relégable !

En déplacement à Majorque, relégable avant la rencontre, le Real Madrid a été battu (2-1). Une défaite qui pourrait marquer la fin des espoirs de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers de gagner le titre national.

Mené au score depuis la 41e minute du match, le Real Madrid pensait avoir fait le plus difficile en égalisant par Militao à la 88e (1-1) sur la pelouse de Majorque, une formation qui lutte pour le maintien. Mais, la formation des Baléares n'a pas baissé les bras, et dans le temps additionnel, un but signé Muriqui a donné la victoire à Majorque (2-1), qui sort désormais de la zone de relégation.

Pour le Real Madrid, c'est un véritable coup dur, puisque le Barça pourrait compter sept points d'avance sur les Merengue en cas de victoire contre l'Atlético de Madrid, ce samedi soir. Pour Kylian Mbappé, cette deuxième saison à Madrid pourrait se terminer encore sans Liga, même si cette fois le joueur français peut toujours rêver d'une victoire en Ligue des champions. Pour cela, il faudra vaincre le Bayern Munich, ce qui sera une autre paire de manches.