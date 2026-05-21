Célébration ratée, l’OM recalé par ses supporters

Malgré la saison compliquée, l’Olympique de Marseille a pu compter sur la fidélité de ses supporters. Le club phocéen s’en réjouit et pensait redonner le sourire à ses fans avec des statistiques flatteuses. Mais les habitués du Vélodrome ne sont pas d’humeur à célébrer.

La saison 25/26 s’est achevée ce dimanche 17 mai avec une victoire permettant à nos Olympiens de terminer à la cinquième place du championnat et de décrocher une qualification pour la Ligue Europa », s’est réjoui le club phocéen sur son site officiel. L’Olympique de Marseille termine quand même la saison avec des motifs de satisfaction. L’objectif fixé en début d’exercice, à savoir une qualification pour la Ligue des Champions, n’a pas été atteint. Mais le succès face à Rennes (3-1) lors de la dernière journée de Ligue 1 a permis de sauver ce qui pouvait encore l’être. «», s’est réjoui le club phocéen sur son site officiel.

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« Une saison marquée par des émotions fortes et par votre fidélité jusqu’à cette dernière rencontre face au Stade Rennais », a ajouté l’Olympique de Marseille, fier du soutien sans faille de son public. Sur l’ensemble de la saison, le stade marseillais a effectivement accueilli 1,58 million de spectateurs. Et ce n’est pas la seule statistique soulignée. « 80% de guichets fermés, 63 029 supporters de moyenne à l'Orange Vélodrome et une septième meilleure affluence mondiale. Merci au peuple marseillais pour sa fidélité et sa ferveur tout au long de la saison », s’est félicité le club.

C’était donc l’occasion de donner rendez-vous aux plus fidèles supporters avant l’ouverture de la campagne d’abonnements. Sauf que les amoureux de l’Olympique de Marseille ne sont pas d’humeur à célébrer les chiffres relayés. Dans les commentaires de la publication sur X, beaucoup estiment que le club ne mérite pas cette passion. « Les supporters sont à la hauteur eux ! », a écrit un internaute. « Encore et toujours vous humiliez ces gens avec votre saison de merde », a osé un autre fan, tandis qu’un troisième appelle à ce que le « club grandisse à la hauteur de ses supporters ». Ce qui passera notamment par un mercato pertinent.