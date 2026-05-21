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Stade Vélodrome

Célébration ratée, l’OM recalé par ses supporters

OM21 mai , 17:30
parEric Bethsy
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Malgré la saison compliquée, l’Olympique de Marseille a pu compter sur la fidélité de ses supporters. Le club phocéen s’en réjouit et pensait redonner le sourire à ses fans avec des statistiques flatteuses. Mais les habitués du Vélodrome ne sont pas d’humeur à célébrer.
L’Olympique de Marseille termine quand même la saison avec des motifs de satisfaction. L’objectif fixé en début d’exercice, à savoir une qualification pour la Ligue des Champions, n’a pas été atteint. Mais le succès face à Rennes (3-1) lors de la dernière journée de Ligue 1 a permis de sauver ce qui pouvait encore l’être. « La saison 25/26 s’est achevée ce dimanche 17 mai avec une victoire permettant à nos Olympiens de terminer à la cinquième place du championnat et de décrocher une qualification pour la Ligue Europa », s’est réjoui le club phocéen sur son site officiel.

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« Une saison marquée par des émotions fortes et par votre fidélité jusqu’à cette dernière rencontre face au Stade Rennais », a ajouté l’Olympique de Marseille, fier du soutien sans faille de son public. Sur l’ensemble de la saison, le stade marseillais a effectivement accueilli 1,58 million de spectateurs. Et ce n’est pas la seule statistique soulignée. « 80% de guichets fermés, 63 029 supporters de moyenne à l'Orange Vélodrome et une septième meilleure affluence mondiale. Merci au peuple marseillais pour sa fidélité et sa ferveur tout au long de la saison », s’est félicité le club.
C’était donc l’occasion de donner rendez-vous aux plus fidèles supporters avant l’ouverture de la campagne d’abonnements. Sauf que les amoureux de l’Olympique de Marseille ne sont pas d’humeur à célébrer les chiffres relayés. Dans les commentaires de la publication sur X, beaucoup estiment que le club ne mérite pas cette passion. « Les supporters sont à la hauteur eux ! », a écrit un internaute. « Encore et toujours vous humiliez ces gens avec votre saison de merde », a osé un autre fan, tandis qu’un troisième appelle à ce que le « club grandisse à la hauteur de ses supporters ». Ce qui passera notamment par un mercato pertinent.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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