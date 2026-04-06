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Real : Kylian Mbappé humilié par une violente innovation

Kylian Mbappé06 avr. , 11:40
parCorentin Facy
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Très performant en l’absence de Kylian Mbappé, le Real Madrid a retrouvé son buteur français. Titulaire à Majorque, l’ancien Parisien n’a pas évité la défaite de son équipe (2-1), ce qui provoque quelques frustrations au sein de la Casa Blanca.
Le Real Madrid a-t-il besoin de Kylian Mbappé ? C’est la question que tout le monde se pose dans la capitale espagnole ces dernières heures. Et pour cause, l’équipe d’Alvaro Arbeloa a brillé sans l’ancienne star du Paris Saint-Germain en mars, battant l’Atlético de Madrid en Liga et éliminant Manchester City en Ligue des Champions par exemple. De retour de blessure, le capitaine de l’équipe de France semble de nouveau dérégler l’équipe madrilène, battue à Majorque samedi après-midi en championnat (2-1).

« Mbappé n'a pas compris le Real Madrid »

« Mbappé est très bon, mais Mbappé n'a pas compris le Real Madrid. Je crois que le Mbappé-Football Club est très bon, mais je pense qu'il n'a pas compris le Real Madrid, ce qu'est Madrid. Qu'il prenne en compte les critiques venues d'Europe, comme le fait Arbeloa, et qu'il comprenne que c'est très important. Les fans du Real Madrid veulent que Mbappé se ressaisisse, qu'il soit intelligent. Je comprends le message de Luis Enrique. Arbeloa, joue le discours de Luis Enrique » a lancé Josep Pedrerol, très exigeant et à juste titre avec un joueur du calibre de Kylian Mbappé.
Du côté des supporters madrilènes, on commence aussi à perdre patience avec l’ancienne star du Paris Saint-Germain. La preuve, les amoureux de la Casa Blanca ont créé un site internet avec un compteur montrant en temps réel le temps restant du contrat de Kylian Mbappé, et ce qu’il coûte financièrement minute par minute au Real Madrid. Une innovation pour le moins originale de la part des supporters du Real, qui prouve que leur patience à l’égard de leur nouvelle star est déjà arrivée à leur limite ou presque.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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