Real : Kylian Mbappé humilié par une violente innovation

Depuis quand un Président de Club peut magouiller sans être inquiété. Bref... Nasser finira par payer. Le PSG... j'en suis moins sûr. Normal... il est protégé comme il avait été par Jacques Chirac à l'époque.
Non ! Le PSG n'a rien payé à l'époque... contrairement à l'OM et aux Girondins de Bordeaux qui ont pris très cher.
Tu oublies de dire que le PSG n'a pas été inquiété pour les arbitres et les matchs achetés. Jacques Chirac a bien veillé à ce que le PSG ne soit pas inquiété.
Ah oui... j'avais oublié ! J'avais oublié que pour tous les demeurés du PSG.... les autres sont des consanguins.
Endrick devait remplacer Satriano hors il joue comme un ailier ... son meilleur match c'était vs Metz ou il a joué à son poste... Certes il peut dépanner mais je mettrais Karabec à droite (le type sait centrer), Moreira à gauche, Endrick au centre, Sulc derrière (en 10), et Tolisso/Morton. Et voila.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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🚨 Des supporters du Real Madrid ont créé un site internet avec un compteur du restant du contrat de Kylian Mbappé 🇫🇷 au club. 😭 Il est également indiqué son coût en temps réel.