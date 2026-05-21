PSG : Ousmane Dembélé lâche un scoop sur son avenir sur RMC

Dernier lauréat du Ballon d'Or et récemment élu meilleur joueur de Ligue 1 par ses pairs, Ousmane Dembélé fait l'objet de spéculations sur son avenir à cause de sa prolongation qui se fait attendre. En tout cas, pour lui, pas d'inquiétude, son avenir est au PSG.

Malgré une première moitié de saison en dents de scie, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois surgi, comme l'an dernier, au meilleur des moments. Auteur de 19 buts et 11 passes décisives en 39 apparitions cette saison, il lui reste encore un dernier match pour briller avec cette nouvelle finale de Ligue des champions, cette fois face à Arsenal.

En parallèle, le Ballon d'Or 2025 continue de faire beaucoup parler de lui du fait de sa situation contractuelle. La direction du PSG veut le prolonger depuis de longs mois mais aucun accord n'a encore été trouvé. De quoi lancer des rumeurs sur un départ cet été, avec notamment des intérêts venus d'Arabie saoudite ou de Premier League. Mais pour l'intéressé, pas question de quitter Paris cet été.

Ousmane Dembélé sort du silence

« J'ai deux ans de contrat encore. Jusqu'en juin 2028. Ça se passe très bien dans le club, je me sens très bien avec tout le monde, que ce soit le staff, les joueurs, le président. Je me sens bien. Si je veux prolonger au PSG ? Ah mais on va voir si le PSG me propose un contrat (rires). Je suis heureux au club et j'espère que ça continuera longtemps. Combien de pourcents de chance que je reste ? Bah 100%, j'ai deux ans de contrat ! Est-ce que j'irai jusqu'en 2028 ? Oui, oui, oui », a confirmé Ousmane Dembélé au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.

Une sortie qui peut rassurer les supporters parisiens qui ne veulent pas le voir partir, même s'il peut se cacher derrière la durée de son contrat pour ne pas faire de gaffe à propos de son avenir. Cette prise de parole tombe en tout cas au meilleur moment, à une semaine de la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal.