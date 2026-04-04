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Un duel Dembélé-Mbappé pour le Ballon d'Or 2026 ?

PSG04 avr. , 8:40
parClaude Dautel
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Auteur d'un doublé contre le TFC, Ousmane Dembélé confirme ce que l'on a vu depuis quelques semaines, à savoir qu'il est revenu à son meilleur niveau. L'idée d'un deuxième Ballon d'Or est dans l'air.
Beaucoup pensaient que le Ballon d'Or gagné la saison passée par Ousmane Dembélé relevait d'un alignement des planètes qui ne pourrait pas se répéter de sitôt. Cela avait du sens car en plus l'attaquant français du PSG avait de nouveau des soucis physiques. Mais, désormais, tout cela semble appartenir au passé. Car après un nouveau pépin contre l'AS Monaco, lors des barrages de Ligue des champions, Ousmane Dembélé est revenu très rapidement à son meilleur niveau et on l'avait vu lors de la double confrontation face à Chelsea. Et vendredi soir, contre le TFC, Ousmane Dembélé a encore frappé très fort, marquant les esprits.
Auteur d'un but inouï sur l'ouverture du score du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé y est allé d'un doublé, tout cela à quelques jours de croiser la route de Liverpool en Ligue des champions. Ce samedi, la presse européenne salue la prestation du Ballon d'Or 2025 et surtout son premier but, que seul un joueur de classe mondiale peut réussir. Luis Enrique a d'ailleurs tenu à saluer la prestation XXL d'Ousmane Dembélé. « Jeudi, à l’entraînement, Ousmane a été incroyable à l’entraînement. Il a montré que c’est lui le Ballon d’or. Il a pu jouer 90 minutes c’est important pour son niveau physique, c’est toujours très beau de voir jouer un joueur différent comme Dembélé », a confié l'entraîneur du PSG.

Duel Dembélé-Mbappé pour le Ballon d'Or ?

De son côté, Ousmane Dembélé a lui fait profil bas, estimant avoir surtout eu un gros coup de chance sur ce geste qui a laissé le gardien de but toulousain sans réaction. « Je pense que si je tente ce geste dix fois, je ne le marque qu’une fois. Mais, cela m’a réussi. Je vois que le ballon arrive doucement vers moi et je me suis dit que je devais la tenter et ça m’a réussi. Cette saison, je pense que mon deuxième but face à Lille est plus beau. Mais c’est vrai que celui-ci est pas mal. Mais je préfère celui que j’ai mis contre Lille », a confié l'attaquant du PSG et de l'équipe de France.
Désormais, il n'est plus si fictif que cela d'évoquer la possibilité pour Ousmane Dembélé de réussir à gagner le Ballon d'Or 2026. Pour cela, le joueur de 28 ans sait qu'il devra probablement faire un doublé inouï, à savoir gagner la Ligue des champions avec le PSG, mais également remporter le Mondial 2026 avec l'équipe de France. S'il y parvient, alors Dembélé méritera clairement une place au Panthéon du football tricolore, car du côté de Madrid, Kylian Mbappé a probablement une autre idée en tête

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Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

Marseille a 250 bar de budget.. Lens 50 ! Merci a plus .

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

aariver à la 30 eme journée pour dire ça..... avec du fric illimité. Avoue que ça fait pitié non? et tu vas aussi t estasier qd vous battrez Liverpool? vu leur match pitoyable encore cet aprem... des exploits !

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

Et ce soir si lille gagne on aurait fait un grand pas vers le 14 ème titre .

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

Et c est bien dommage.....car la page PSG epoque canal plus et meme avant sera définitivement effacer ......si le PSG quitte le PARC.

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

Euh, ça fait 10 fois que tu postes la même chose et visiblement personne ne veut en parler … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
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Lens
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3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
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7
Rennes
4427128743376
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Strasbourg
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9
Toulouse
37281071139354
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
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13
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14
Le Havre
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