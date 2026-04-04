Un duel Dembélé-Mbappé pour le Ballon d'Or 2026 ?

Auteur d'un doublé contre le TFC, Ousmane Dembélé confirme ce que l'on a vu depuis quelques semaines, à savoir qu'il est revenu à son meilleur niveau. L'idée d'un deuxième Ballon d'Or est dans l'air.

Beaucoup pensaient que le Ballon d'Or gagné la saison passée par Ousmane Dembélé relevait d'un alignement des planètes qui ne pourrait pas se répéter de sitôt. Cela avait du sens car en plus l'attaquant français du PSG avait de nouveau des soucis physiques. Mais, désormais, tout cela semble appartenir au passé. Car après un nouveau pépin contre l'AS Monaco, lors des barrages de Ligue des champions, Ousmane Dembélé est revenu très rapidement à son meilleur niveau et on l'avait vu lors de la double confrontation face à Chelsea. Et vendredi soir, contre le TFC, Ousmane Dembélé a encore frappé très fort , marquant les esprits.

Jeudi, à l’entraînement, Ousmane a été incroyable à l’entraînement. Il a montré que c’est lui le Ballon d’or. Il a pu jouer 90 minutes c’est important pour son niveau physique, c’est toujours très beau de voir jouer un joueur différent comme Dembélé », a confié l'entraîneur du PSG. Auteur d' un but inouï sur l'ouverture du score du Paris Saint-Germain , Ousmane Dembélé y est allé d'un doublé, tout cela à quelques jours de croiser la route de Liverpool en Ligue des champions. Ce samedi, la presse européenne salue la prestation du Ballon d'Or 2025 et surtout son premier but, que seul un joueur de classe mondiale peut réussir. Luis Enrique a d'ailleurs tenu à saluer la prestation XXL d'Ousmane Dembélé. «», a confié l'entraîneur du PSG.

Duel Dembélé-Mbappé pour le Ballon d'Or ?

De son côté, Ousmane Dembélé a lui fait profil bas, estimant avoir surtout eu un gros coup de chance sur ce geste qui a laissé le gardien de but toulousain sans réaction. « Je pense que si je tente ce geste dix fois, je ne le marque qu’une fois. Mais, cela m’a réussi. Je vois que le ballon arrive doucement vers moi et je me suis dit que je devais la tenter et ça m’a réussi. Cette saison, je pense que mon deuxième but face à Lille est plus beau. Mais c’est vrai que celui-ci est pas mal. Mais je préfère celui que j’ai mis contre Lille », a confié l'attaquant du PSG et de l'équipe de France.