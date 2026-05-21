OL : « J’ai pris une sacrée tarte », Lepaul reste marqué

Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Estéban Lepaul se voit récompensé pour sa persévérance. Son parcours n’aurait pas été le même si l’attaquant avait baissé les bras après son échec au centre de formation de l’Olympique Lyonnais.

Il faut croire que l’académie de l’Olympique Lyonnais a la recette pour développer de bons attaquants. Réputé à l’échelle européenne, le centre de formation des Gones a aussi contribué à l’éclosion d’Estéban Lepaul. L’avant-centre du Stade Rennais a fréquenté les jeunes catégories rhodaniennes jusqu’à l’équipe réserve. En concurrence avec d’autres talents de sa génération comme un certain Georges Mikautadze, le natif d’Auxerre n’avait pas obtenu de contrat professionnel, d’où son passage compliqué au niveau amateur.

« Je me suis entraîné avec les professionnels à Lyon et quand je suis passé à Épinal, en N2, j’ai pris une sacrée tarte, a raconté le meilleur buteur de Ligue 1 (21 buts) au site officiel du Stade Rennais. Parfois, on ne s’entraînait pas à cause de la neige. Mais j’ai apprécié mon passage là-bas. Comme celui à Angers. Six mois après mon arrivée, on montait en Ligue 1, et puis il y a eu le maintien. Je ne pourrais pas choisir entre ces deux souvenirs exceptionnels. Mais ça n’a pas toujours été simple. »

Lire aussi Rennes : Estéban Lepaul annonce son prochain club