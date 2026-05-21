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OL : « J’ai pris une sacrée tarte », Lepaul reste marqué

OL21 mai , 17:00
parEric Bethsy
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Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Estéban Lepaul se voit récompensé pour sa persévérance. Son parcours n’aurait pas été le même si l’attaquant avait baissé les bras après son échec au centre de formation de l’Olympique Lyonnais.
Il faut croire que l’académie de l’Olympique Lyonnais a la recette pour développer de bons attaquants. Réputé à l’échelle européenne, le centre de formation des Gones a aussi contribué à l’éclosion d’Estéban Lepaul. L’avant-centre du Stade Rennais a fréquenté les jeunes catégories rhodaniennes jusqu’à l’équipe réserve. En concurrence avec d’autres talents de sa génération comme un certain Georges Mikautadze, le natif d’Auxerre n’avait pas obtenu de contrat professionnel, d’où son passage compliqué au niveau amateur.
« Je me suis entraîné avec les professionnels à Lyon et quand je suis passé à Épinal, en N2, j’ai pris une sacrée tarte, a raconté le meilleur buteur de Ligue 1 (21 buts) au site officiel du Stade Rennais. Parfois, on ne s’entraînait pas à cause de la neige. Mais j’ai apprécié mon passage là-bas. Comme celui à Angers. Six mois après mon arrivée, on montait en Ligue 1, et puis il y a eu le maintien. Je ne pourrais pas choisir entre ces deux souvenirs exceptionnels. Mais ça n’a pas toujours été simple. »

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« Au SCO, je me souviens que le coach avait parlé d’un prêt. Je lui avais dit que s’il imaginait que j’allais abandonner, c’était mal me connaître, a poursuivi Estéban Lepaul. J’aurais pu aller à Split en Croatie mais le président ne voulait pas. Et puis j’ai marqué contre Bobigny en Coupe de France, contre Brest en Ligue 1… » Rennes l’avait ensuite recruté pour 13,5 millions d’euros l'été dernier. Une très belle opération puisque l’attaquant de 26 ans est désormais annoncé dans le viseur de clubs comme l’Atlético Madrid, Benfica et Côme.
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70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
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5934178959509
7
Monaco
54341661260546
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Strasbourg
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9
Lorient
45341112114851-3
10
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44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
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363499162948-19
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