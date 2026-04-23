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ASSE

L'ASSE se sépare d'un buteur, ça fait parler

ASSE23 avr. , 11:30
parHadrien Rivayrand
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L’ASSE aura pas mal de travail l’été prochain lors du marché des transferts. Les Verts sont d’ailleurs en passe de se séparer d’un buteur prolifique chez les jeunes.
L’AS Saint-Étienne croit plus que jamais en ses chances de monter en Ligue 1 à l’issue de la saison. Les Verts devront pour cela compter sur leur force collective et certaines de leurs individualités. Tout un club est plus concentré que jamais afin de retrouver l’élite et de réaliser un mercato séduisant. Car l’été prochain, de nombreux mouvements sont attendus dans le Forez. Si la direction ne veut pas faire de folies, elle souhaite néanmoins renforcer convenablement l’effectif des Verts. Des sacrifices seront également réalisés au niveau des départs. Et l’avenir de Rayan Aït Amer (18 ans) n’est plus assuré à Saint-Étienne.

Un choix fort chez les jeunes

Selon les dernières informations de Peuple Vert, Kilmer souhaite en effet se séparer de son jeune milieu de terrain. Une petite surprise, alors qu’Aït Amer est l’un des joueurs les plus prolifiques des catégories jeunes du club. La saison dernière, il avait d’ailleurs inscrit 20 buts, dont 17 en championnat et 3 en playoffs. Lors de cet exercice, le jeune talent stéphanois en est à 5 buts et 7 passes décisives avec les U19. Mais la direction stéphanoise n’a pas été convaincue de lui proposer un nouveau contrat.

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ASSE : Les Verts se rassurent, c'est fait à 99%ASSE : Les Verts se rassurent, c'est fait à 99%
Rayan Aït Amer sera libre de s’engager où il le souhaite dès cet été. Attention à ne pas le regretter du côté de l’AS Saint-Étienne, alors que ce choix interroge logiquement sur le projet de Kilmer Sports. Mais c’est bien vers un renouvellement profond du centre de formation que l’on se dirige progressivement à Saint-Étienne.
Avant cela, il faudra terminer la saison du mieux possible. L’ASSE est 2e de Ligue 2, à 4 points du leader, l’ESTAC. Attention toutefois aux poursuivants qui poussent fort, avec Le Mans à égalité de points avec la formation entraînée par Philippe Montanier.
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1,2 miliard c'est juste de l ironie c est pour faire fuir les acheteurs puisque mc court est pas vendeur

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N'importe quoi ! ^^

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Bah non il sera racheter 200M ^^ C est comme Mc Court qui croit que l OM vaut 1.2Milliard alors qui vaut 594M lol

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Le stade est pas rentable jamais plein trop loin de Lyon

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Dit celui qui les a déjà dans le c.. ! ^^

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3
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54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
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523016410584018
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Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
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Lorient
4130101194044-4
10
Paris
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11
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12
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3729107123844-6
13
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343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
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17
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18
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