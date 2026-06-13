L'OM proche d'une décision énorme avec Greenwood

L'Olympique de Marseille est dans l'obligation de vendre des joueurs pour se rétablir financièrement, une somme de 100 millions d'euros étant même évoquée pour redresser durablement les comptes phocéens. Plusieurs joueurs sont en vente, mais les offres sont clairement à la baisse.

confirme que du côté de l'Olympique de Marseille on va devoir vendre pour 100 millions d'euros de joueurs, et cela passe donc par plusieurs départs. Si le quotidien régional cite plusieurs joueurs, un nom est tout en haut de la pile, celui de Mason Greenwood. Tandis que la Coupe du Monde occupe toute l'actualité, les supporters de l'OM se demandent ce qu'il se passe dans les coulisses du club désormais dirigé par Stéphane Richard. Pour ce dernier, qui a hérité d'une situation financière très mauvaise, la priorité est de vendre des joueurs. Ce samedi, La Provence confirme que du côté de l'Olympique de Marseille on va devoir vendre pour 100 millions d'euros de joueurs, et cela passe donc par plusieurs départs. Si le quotidien régional cite plusieurs joueurs, un nom est tout en haut de la pile, celui de Mason Greenwood.

L'attaquant anglais a la plus forte valeur marchande au sein de l'effectif phocéen, et cela même si l'OM doit reverser 40% de ce transfert à Manchester United. Seul problème pour Greenwood, c'est que, compte tenu de son passé, la Premier League est totalement fermée à un retour du joueur. Cependant, La Provence explique que l'an dernier, Medhi Benatia ne voulait pas vendre le joueur à moins de 120 millions d'euros, celui qui était le directeur du football de Marseille étant convaincu que toute l'Europe voudrait s'arracher l'attaquant. Mais tout a changé.

Greenwood invendable en Angleterre

Un an plus tard, l'Olympique de Marseille espère désormais recevoir une offre de 50 millions d'euros pour Mason Greenwood, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Si la Turquie et l'Italie, surtout l'AS Rome, s'intéressent au joueur anglais, l'OM n'a pas reçu, à ce jour, une proposition à ce niveau de prix. De quoi envisager le fait de conserver Greenwood ? Rien n'est moins sûr, même si l'absence d'offre à la hauteur attendue pourrait finalement décider les dirigeants marseillais à ne pas vendre le natif de Bradford, précise le quotidien régional. Pour Bruno Genesio, qui est dans l'attente de signer son contrat, le fait de conserver Greenwood serait une bonne chose. Mais forcément, c'est un autre joueur qui pourrait partir en la personne de Paixao.