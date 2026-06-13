Mondial 2026 : Le programme TV du jour

Voici les matchs sur la journée de ce vendredi 12 juin, avec une rencontre dans la nuit de samedi à dimanche.

Samedi 13 juin

3h00 : Etats-Unis - Paraguay 4-1

21h : Qatar-Suisse sur Beinsports et M6

Dimanche 14 juin

00h00 : Brésil - Maroc sur M6 et Beinsports

03:00 Haïti - Ecosse sur Beinsports

06:00 Australie - Turquie sur Beinsports