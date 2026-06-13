TV : Allemagne - Curaçao, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Ce dimanche soir, l'Allemagne fait son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026. Les hommes de Julian Nagelsmann affrontent la modeste sélection de Curaçao et sont largement favoris.

Quelle heure pour Allemagne - Curaçao ?

dimanche 14 juin à 19h00 (heure française) au NRG Stadium de Houston, Texas. La Coupe du monde 2026 a enfin débuté et l'Allemagne va pouvoir faire son entrée en lice. Pour la première journée de la phase de poules, les hommes de Julian Nagelsmann affrontent Curaçao, la 82e nation mondiale. L'écart de niveau entre les deux sélections est très important, mais le football réserve toujours son lot de surprises et même les plus grands favoris ne sont jamais à l'abri. L'Allemagne le sait d'ailleurs très bien. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné ce(heure française)

Sur quelles chaînes suivre Allemagne - Curaçao ?

Comme l'intégralité des rencontres de cette Coupe du monde 2026, le match entre l'Allemagne et Curaçao est à suivre sur beIN Sports. Pour ceux qui n'ont pas accès à la chaîne payante, il sera toujours possible de vous rendre sur M6, qui diffuse ce match en clair et en direct.

Les compos probables de Allemagne - Curaçao :

Pour son premier match dans cette édition de la Coupe du monde, l'Allemagne va tenter de faire mieux qu'en 2022 et sa décevante élimination en phase de groupes. Julian Nagelsmann ne pourra pas compter sur la pépite Lennart Karl, forfait pour la compétition et remplacé par Assan Ouédraogo.

La compo probable de l'Allemagne : Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Pavlovic, Goretzka - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz

Curaçao se présentera face à l'Allemagne avec le sélectionneur le plus âgé de l'histoire à diriger un match de Coupe du monde (Dick Advocaat, 78 ans). C'est également le plus petit pays, en termes de superficie et de population, à s'être qualifié pour ce Mondial. Un écart de niveau important, mais est-il insurmontable ?