ASSE : Les Verts se rassurent, c'est fait à 99%

La défaite à Bastia fait forcément mauvais genre pour l'AS Saint-Étienne qui ne s'attendait pas à perdre des points en Corse. Mais il n'y a pas de panique du côté de Geoffroy-Guichard, car les chiffres sont là et ils rassurent les Verts.

L'ASSE déjà assurée de jouer les barrages

Bien évidemment, l'ASSE a lâché du lest par rapport à Troyes dans la course au titre de Champion de France de Ligue 2. Mais, si l'on s'en tient à la montée en Ligue 1, et alors qu'il ne reste plus que trois journées de Championnat de L2, les planètes s'alignent dans le ciel stéphanois. Alors que l'ASSE compte 57 points, comme Le Mans, les datas, qui tiennent compte de la totalité des résultats des clubs cette saison, mais également des rencontres à venir, sont favorables aux Verts. En effet, l'ASSE a 63% de probabilité de finir à l'une des deux premières places, et donc de monter, contre 41% pour Le Mans et a même encore 16% de probabilité de finir devant Troyes. Et si cela tournait au vinaigre, L'AS Saint-Etienne a 99% de chances de finir au pire dans le top 4, et a déjà la certitude de finir dans le top 5 et donc de passer par des barrages cependant très compliqués. En s'imposant samedi prochain contre Troyes, l'ASSE peut s'éviter une grosse prise de tête quand même.